Oficial | SAT embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos que hayan postergado este trámite con sus impuestos (foto: archivo).

En esta noticia Los problemas que enfrentan los contribuyentes

Si tienes saldo a favor con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no has recibido tu devolución fiscal, no eres el único, pues de acuerdo con la consultoría fiscal TaxDown, aproximadamente 40% de los mexicanos que tienen derecho a una devolución están en un limbo en que el organismo fiscal les ha negado el regreso de su dinero.

De acuerdo con Óscar Sosa, Country Manager de TaxDown, este año el número de declaraciones fiscales mostró una reducción, debido a distintos factores, siendo uno de ellos que el SAT no cumpla con los ciudadanos, es decir, se invirtieron los papeles y es ahora el organismo fiscal quien le debe dinero a los ciudadanos.

“Una de las preocupaciones principales fue el retraso en el pago de los saldos a favor, entre rechazos y retrasos para entregar el dinero a los ciudadanos”, dijo en entrevista con El Cronista.

Como consecuencia, asegura el directivo, la gente se desincentivó para hacer su declaración fiscal durante 2026. En este sentido, el SAT señaló en mayo que recibió 10.8 millones de declaraciones fiscales de personas físicas, una cifra que representó una disminución de 13.6% en relación con 2025, cuando el número rebasó 12.4 millones.

Además, se registró una disminución de 3.65% en el monto promedio de devoluciones que hace el SAT, todo esto de acuerdo con números recabados por TaxDown.

Esta es la tercera caída en el monto de las declaraciones en los últimos 16 años, abunda la empresa especializada en apoyar a los mexicanos con su contabilidad.

Del total de declaraciones recibidas, aproximadamente 7.9 millones recibieron saldo a favor, de las cuáles, cerca de 40% no han recibido su dinero.

Los problemas que enfrentan los contribuyentes

El SAT justifica la falta de entrega de las devoluciones debido a la inconsistencia de la cuenta CLABE, es decir, cuando la cuenta del contribuyente registrada ante el organismo no está vigente o detecta que ya fue usada en otra declaración.

“El estado de inconsistencia en la cuenta CLABE normalmente pasa cuando hay dos cosas: o el SAT identifica que esa cuenta clave ya la usaron en otra declaración o identifica que tu cuenta CLABE no funciona, está cancelada o ya alcanzó el tope para recibir depósitos mensuales”, comentó el especialista.

Del total de las declaraciones, aclaró, 22% cayeron en el estado de inconsistencia y es una de las principales razones por las que los contribuyentes no reciben la devolución de sus impuestos.

El problema de la inconsistencia de la cuenta CLABE radica en que es un estado definitivo, por lo que si los contribuyentes quieren reclamar sus recursos, deberán asistir con la eFirma al SAT para realizar el proceso completo.

En este sentido, Óscar Sosa refirió que solo 36% de los contribuyentes cuenta con la eFirma vigente, lo que complica los trámites para recibir recursos que pertenecen al contribuyente.

Además, aproximadamente la mitad de los casos que llegan a TaxDown son contribuyentes que tienen la eFirma, pero ya no recuerdan su contraseña, o bien, perdieron la USB y ahora deben rehacer el proceso para obtener una nueva ante el SAT.

“La complejidad de los trámites desincentiva a las personas a que cumplan con sus obligaciones y a que también pues disfruten de los derechos que te da a cumplir con sus obligaciones, que es tener devolución de impuestos”, consideró Óscar Sosa.