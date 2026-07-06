El anuncio fue realizado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

De acuerdo con el funcionario, anteriormente las personas que detectaban errores en su acta de nacimiento debían trasladarse hasta la entidad donde fueron registradas, iniciar el trámite presencialmente y esperar alrededor de un mes para obtener la corrección. Con la nueva plataforma, el proceso podrá realizarse completamente en línea hasta su resolución.

El Gobierno de México presentó la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil, una herramienta digital que permitirá corregir errores en el acta de nacimiento sin necesidad de acudir de forma presencial al lugar donde fue registrado el documento ni enfrentar los tiempos de espera que implicaba el procedimiento tradicional.

PrathanChorruangsak

Trámites disponibles

La Plataforma Nacional del Registro Civil, accesible a través del sitio web oficial del Gobierno, concentrará aproximadamente el 80% de los servicios registrales que han sido digitalizados en el país.

Entre los trámites que podrán llevarse a cabo en relación con actas de nacimiento, matrimonio y defunción, se incluyen:

Corrección de nombres en registros.

Aclaraciones administrativas por omisión o error en nombres completos.

Captura y actualización de actas.

Seguimiento a inscripciones de sentencias de divorcio.

Certificación de la CURP.

Adicionalmente, el sistema permitirá la descarga de copias certificadas de documentos y proporcionará la CURP certificada en formato PDF sin costo. Asimismo, contará con una ventanilla virtual, respaldada por inteligencia artificial, que ofrecerá atención las 24 horas del día.

¿Cómo corregir un acta de nacimiento en línea?

Es necesario disponer de lo siguiente para iniciar el proceso de corrección:

Identificación oficial vigente.

Copia digital del acta que contiene el error, en formato PDF, JPG o PNG.

Una cuenta activa en Llave MX.

Realiza el trámite en la sección “Corrección de registro de acta”.

Una vez que se haya recopilado la información necesaria y se hayan adjuntado los documentos pertinentes, la solicitud será remitida al Registro Civil. Dicho organismo contará con un plazo máximo de cinco días para emitir una resolución y notificar electrónicamente al solicitante.

Es fundamental asegurarse de que todos los requisitos se encuentren completos y correctos antes de la presentación, ya que la falta de alguno podría demorar el proceso o resultar en la denegación de la solicitud.

El portal del Gobierno recibe cerca de dos millones de visitas semanales y ha sido utilizado por más de 56 millones de ciudadanos. En la actualidad, existen aproximadamente 24 millones de cuentas activas y 242 servicios integrados en el ecosistema digital gubernamental.

La plataforma no comienza desde cero. De acuerdo con datos oficiales, más de 18 millones de personas han utilizado herramientas digitales vinculadas al Registro Civil.

En materia registral, la simplificación ha permitido una notable reducción de los procedimientos disponibles, pasando de 28 a 20, mientras que la cantidad promedio de requisitos ha disminuido de ocho a cinco documentos.

Peña Merino señaló que, conforme a una instrucción presidencial, los trámites federales deberán resolverse en un plazo máximo de 90 días. En caso de que la autoridad no emita una respuesta durante ese periodo, la solicitud se considerará aprobada de manera automática.