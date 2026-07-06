La Secretaría de Educación del estado de Chiapas confirmó que no habrá actividades escolares el lunes 6 de julio de 2026. La medida responde a la conmoción por el partido entre México e Inglaterra en la máxima justa del fútbol de este domingo.

El anuncio se difundió a través de los canales informativos institucionales desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La fecha de emisión del comunicado corresponde al 3 de julio de 2026.

¿A quiénes aplica la suspensión?

De acuerdo con lo informado, el cese del servicio en los planteles escolares se llevará a cabo en las unidades de educación básica pública.

La interrupción de clases para el lunes 6 de julio se aplicará de forma generalizada en todos los niveles educativos que operan dentro de las regiones del territorio chiapaneco.

La Secretaría de Educación del estado explicó que esta medida se suma al ánimo, la unidad y la confianza que la población ha manifestado en torno a la participación de la Selección Nacional.

Un mensaje de unidad para las familias chiapanecas

El comunicado también hace un llamado a madres, padres de familia, docentes, estudiantes y a la comunidad educativa en general para mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se dará seguimiento a cualquier información adicional relacionada con esta disposición.

La suspensión de clases fue presentada como una acción vinculada al respaldo ciudadano hacia el equipo nacional, en el marco de su participación en el torneo. El aviso concluye con una frase que resume el espíritu del comunicado: “¡Vamos juntas y juntos con México!”.

Chiapas confirmó la suspensión de clases para este 6 de julio con un comunicado Secretaría de Educación del Estado de Chiapas

Con esta decisión, la Secretaría de Educación de Chiapas se suma a las acciones estatales relacionadas con la jornada futbolística, permitiendo que estudiantes y personal educativo puedan sumarse a los festejos sin comprometer sus actividades escolares durante ese día.

El documento fue signado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 3 días del mes de julio de 2026.