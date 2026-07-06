La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que la ciudadanía por nacimiento sigue vigente para toda persona nacida en el país, sin excepciones adicionales. El fallo, emitido el 30 de junio, permite que estas personas soliciten el pasaporte estadounidense mediante el trámite original, sin requisitos nuevos. La decisión frenó en forma definitiva el intento del gobierno de Donald Trump de restringir ese derecho.

El máximo tribunal votó 6 a 3 a favor de sostener la interpretación histórica de la Enmienda 14, que garantiza la ciudadanía a quien nace en suelo estadounidense. El presidente del tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria. La medida bloqueada era una orden ejecutiva que Trump firmó al inicio de su segundo mandato .

¿Qué determinó la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento?

El tribunal ratificó que la ciudadanía se otorga en forma automática a cualquier bebé nacido en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Roberts fundamentó su postura en la Enmienda 14, sancionada tras la Guerra Civil, y en el histórico caso Wong Kim Ark de 1898.

Seis jueces respaldaron la postura central, aunque uno de ellos, Brett Kavanaugh, coincidió solo por una ley federal de la década de 1950 . Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito votaron en disidencia.

Puntos clave del fallo:

Ciudadanía automática para nacidos en EE.UU. , sin excepciones nuevas.

Única excepción vigente: hijos de diplomáticos extranjeros.

El fallo anula en forma permanente la orden ejecutiva firmada por Trump.

El tribunal ratificó que la ciudadanía se otorga en forma automática a cualquier bebé nacido en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Shutterstock

¿Cómo pueden tramitar el pasaporte quienes nacieron en Estados Unidos?

Quienes nacieron en el país pueden solicitar el pasaporte con el mismo procedimiento de siempre. Solo deben presentar el certificado de nacimiento como prueba de ciudadanía, sin trámites adicionales derivados del fallo.

La solicitud se realiza en persona en una oficina autorizada, con el formulario DS-11 para quienes lo piden por primera vez. El fallo no modifica plazos, costos ni documentación exigida por el Departamento de Estado.

Documentos necesarios para el trámite: