En esta noticia De la Escuela de la BMV a las empresas

La Escuela Bolsa Mexicana de Valores ampliará su estrategia de educación financiera hacia Centroamérica mediante un convenio de colaboración con las nueve bolsas de valores de la región, una iniciativa con la que busca fortalecer la preparación de futuras empresas emisoras e inversionistas a través de su plataforma digital.

El acuerdo, firmado durante el Foro de Integración Financiera Bursátil (FINBA) celebrado en Honduras, representa el primer paso de un programa que iniciará con cursos de gobierno corporativo para empresas y capacitación en inversión para participantes minoristas, dijo Gerardo Aparicio, director general de la Escuela Bolsa Mexicana de Valores, en entrevista con El Cronista.

“La verdadera esencia de la generación de mercado es la educación, porque es el camino más largo, más complicado, pero también el más eficiente para tener más emisores y más inversionistas”, señaló.

Aparicio dijo que la alianza coincidió y fue posible tras el lanzamiento de la Escuela Digital de la Bolsa Mexicana de Valores, una plataforma que elimina las limitaciones de horario y desplazamiento y que, en paralelo, incentivó el interés de las bolsas centroamericanas, mismas que dieron seguimiento desde “hace varios años” a los programas de educación bursátil desarrollados en México.

De acuerdo con Aparicio, el primer programa estará enfocado en gobierno corporativo, una herramienta que, según el directivo, ayuda a las empresas a profesionalizar sus procesos y prepararse para acceder al mercado de deuda o capital.

“El mercado premia muy bien a los que hacen la tarea, pero también castiga a los que no lo hacen” expresó.

La estrategia también contempla cursos para inversionistas minoristas interesados en aprender conceptos básicos sobre inversión y funcionamiento de los mercados financieros.

De la Escuela de la BMV a las empresas

Para Aparicio, la apuesta de la bolsa no se limita a fomentar la cultura financiera entre el público, sino también a fortalecer las capacidades de las compañías que eventualmente buscarán financiamiento bursátil.

En su experiencia, explicó, muchas empresas tardan décadas en reunir las condiciones necesarias para emitir deuda o acciones, un proceso que puede acelerarse mediante capacitación en temas como gobierno corporativo, regulación y mejores prácticas.

“La formación puede hacer más eficiente el camino para que una empresa llegue al mercado bursátil”, señaló.

El convenio llega un mes después del lanzamiento de la Escuela Digital de la Bolsa Mexicana, que ha registrado un crecimiento semanal promedio de 640% en usuarios, de acuerdo con Aparicio.

La plataforma utiliza inteligencia artificial supervisada por un comité académico para desarrollar contenidos sobre instrumentos financieros, regulación y funcionamiento de los mercados, disponibles las 24 horas del día.

El directivo dijo que la digitalización forma parte de una transformación más amplia dentro del Grupo Bolsa, que también contempla programas de capacitación para intermediarios, autoridades financieras y personal del propio mercado.

Tras el acuerdo con Centroamérica, la institución buscará ampliar este modelo hacia Sudamérica conforme avance la estrategia de internacionalización de la escuela.