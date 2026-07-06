En México, el proceso legal mediante el cual una entidad financiera puede garantizar el resguardo de los bienes requiere la obtención de una orden judicial. Esto implica que no se efectúan embargos automáticos ni de manera “exprés”; antes de que se produzca la pérdida de cualquier propiedad, bienes personales o incluso del salario, existe una vía legal que permite opciones de negociación y defensa.

En el complejo panorama financiero contemporáneo, el temor a un embargo por deudas de tarjeta de crédito se destaca como una de las más significativas preocupaciones para los usuarios de servicios bancarios.

Es oficial | Bancos incautarán cuentas personales, bienes y hasta el sueldo a clientes que utilicen las tarjetas de crédito de esta manera Imagen generada con Gemini IA

¿Qué proceso legal sigue el banco para embargar bienes por deudas de tarjeta de crédito?

Es imperativo desmentir el mito asociado con las amenazas provenientes de los despachos de cobranza. La persistencia de llamadas, los mensajes alarmantes o las visitas de los cobradores carecen de cualquier validez judicial.

Para que se produzca un embargo formal, resulta indispensable que se haya interpuesto una demanda civil o mercantil presentada por el banco o el acreedor. Posteriormente, un juez deberá emitir una orden y un actuario debidamente identificado estará encargado de notificar legalmente en el domicilio correspondiente.

Consecuencias de no pagar el total de la tarjeta de crédito

En el caso de que se cesen los pagos de la tarjeta de crédito, el primer efecto será el incremento de la deuda debido a los intereses moratorios y una implicación desfavorable en el Buró de Crédito. Si la situación de morosidad se mantiene, la cuenta podría ser transferida a un despacho de cobranza , el cual intentará negociar una “quita” o descuento.

No hay un monto mínimo específico que genere una demanda, dado que cada institución analiza el costo-beneficio del juicio. Sin embargo, antes de que se llegue al ámbito judicial, siempre habrá la posibilidad de establecer un convenio de pago.

¿Cuándo pueden embargarte por deudas de tarjeta de crédito?

En contraste con los créditos hipotecarios o automotrices, las tarjetas de crédito representan deudas que carecen de una garantía tangible. Esto significa que la entidad bancaria no dispone de un objeto específico para recuperar en el corto plazo, lo que lleva a que el proceso judicial sea el último recurso tras agotar las opciones de cobranza y reestructuración.

Asimismo, la legislación mexicana resguarda ciertos activos bajo el esquema de mínimo vital. Entre los bienes que no pueden ser objeto de embargo se incluyen: