En un comunicado emitido recientemente, la cartera china expresó que está monitoreando con atención las discusiones que se han llevado a cabo en la Unión Europea (UE) esta semana, argumentando que ambas partes constituyen “socios económicos y comerciales importantes”, fundamentados en la igualdad y el beneficio mutuo.

El Ministerio de Comercio de China señaló este sábado que tomará una “respuesta firme” en caso de que la UE impulse nuevas herramientas comerciales de carácter “unilateral” y que imponga restricciones que Pekín considere “discriminatorias”, esto ocurrió tras el debate que llevó a cabo la Comisión Europea sobre el futuro de su relación económica con el país asiático.

(260120) -- DAVOS, 20 enero, 2026 (Xinhua) -- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. Von der Leyen afirmó el martes que la Unión Europea se solidariza plenamente con Groenlandia y el Reino de Dinamarca, subrayando que su soberanía e integridad territorial no son negociables. (Xinhua/Lian Yi) (jg) (ra) (vf) Fuente: XinHua Xinhua / Lian Yi

Pekín arremete contra Bruselas y amenaza con represalias por las nuevas restricciones

La reacción llega tras la conducción de un debate el pasado viernes por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que los 27 comisarios discutieron las herramientas de política comercial que la UE podría utilizar ante China, dado que Bruselas considera que la relación económica con Pekín “no es sostenible”.

Asimismo, se informó que los canales de comunicación entre China y la UE “siguen abiertos”, manifestando que ambas partes están analizando la implementación de un mecanismo de consultas en materia de comercio e inversión, además de programar nuevas conversaciones en este campo.

El ministerio manifestó su expectativa de que Bruselas cumpla con las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC), favorezca el libre comercio y la competencia equitativa y se oponga “de manera contundente” al “proteccionismo” y al “unilateralismo”.

No obstante, el comunicado aclara que, en caso de que la UE persista en imponer de manera “unilateral” nuevos instrumentos comerciales y adopte medidas “discriminatorias”, China adoptará una respuesta “firme” y llevará a cabo acciones efectivas “para salvaguardar sus intereses”.

China y Pakistán refuerzan su cooperación naval con un acuerdo de submarinos y fragatas. (foto: archivo).

La UE responde a la advertencia china y aboga por el diálogo

En días recientes, el vicepresidente comunitario Stéphane Séjourné defendió la necesidad de un “reequilibrio comercial” con China, lo que fue criticado por la Cancillería china, que considera tal propuesta como “proteccionista”.

Las fricciones mencionadas se agregan a otras tensiones recientes relacionadas con los vehículos eléctricos, las tecnologías limpias, las restricciones a la exportación y los planes europeos enfocados en promover el ‘made in Europe’.

Después de esa reunión, la Comisión reafirmó su compromiso por disminuir dependencias sin romper vínculos con el gigante asiático, mientras que varios Estados miembros ejercen presión para intensificar la respuesta europea frente a lo que consideran distorsiones del mercado y sobrecapacidad de la industria china.

Fuente: EFE