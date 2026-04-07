Viajar desde México ya no será tan simple como tener un boleto en mano. Una nueva advertencia de las autoridades encendió las alarmas entre millones de personas: quienes no tengan su pasaporte vigente podrían ser directamente impedidos de salir del país. La medida apunta a terminar con una práctica muy extendida —postergar la renovación— y busca evitar problemas en aeropuertos y fronteras internacionales. El mensaje es claro: la planificación ya no es opcional, y un descuido puede costar caro. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la vigencia del pasaporte. No solo estará prohibido viajar con el documento vencido, sino que también podrías tener problemas si está próximo a caducar. En la mayoría de los destinos internacionales, las aerolíneas y autoridades migratorias exigen que el pasaporte tenga por lo menos seis meses de vigencia a la hora de ingresar. Esto significa que, aunque tu documento no esté oficialmente vencido, podrías ser rechazado al intentar abordar. La consecuencia es inmediata: vuelos perdidos, reservas que no se pueden recuperar y gastos que nadie reintegra. Incluso en casos urgentes —como viajes de trabajo o situaciones familiares— no habrá margen de flexibilidad. Las autoridades mexicanas fueron contundentes al respecto: no habrá excepciones para quienes no cumplan con este requisito. La responsabilidad recae exclusivamente en cada viajero. Esto marca un cambio importante en la lógica habitual, donde muchas personas confiaban en resolver este tipo de situaciones sobre la hora. Hoy, intentar viajar con el pasaporte vencido o con poca vigencia puede significar quedar varado en el aeropuerto, sin posibilidad de negociar ni reprogramar en el momento. Un dato clave: los ciudadanos mexicanos sí podrán pueden ingresar a México con el pasaporte vencido, pero no podrán salir en esas condiciones. Es decir, el problema se presenta al inicio del viaje, no al regreso. Frente a este escenario, la única recomendación posible es anticiparse. Iniciar el trámite de renovación con meses de anticipación puede evitar demoras, estrés y pérdidas económicas. Para renovar el pasaporte mexicano, se requiere: Además, es necesario agendar una cita previa, lo que en muchos casos puede demorar más de lo esperado debido a la alta demanda.