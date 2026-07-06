En México es normal dejar propina en los restaurantes y comercios, pero en Japón es inaceptable: puede interpretarse como algo ofensivo. (Representación creada con IA)

En México, dejar propina en restaurantes, cafeterías y distintos comercios es una práctica habitual que forma parte de la experiencia de consumo. Sin embargo, quienes viajan a Japón suelen encontrarse con una costumbre completamente diferente: entregar dinero extra después del servicio no es lo habitual y, en la mayoría de los casos, puede generar confusión o incomodidad.

Aunque muchas veces se afirma que dar propina en Japón es ofensivo, la realidad es distinta. Lo más frecuente es que el personal crea que el cliente olvidó parte de su cambio o dejó dinero por error, por lo que intentará devolvérselo en lugar de aceptarlo.

Esta diferencia cultural responde a una tradición muy arraigada en el país asiático y explica por qué muchos turistas se sorprenden cuando intentan agradecer un buen servicio con una recompensa económica.

El concepto de omotenashi explica por qué no se dejan propinas en Japón

La explicación está en el concepto de omotenashi, una filosofía japonesa de hospitalidad que consiste en ofrecer la mejor atención posible sin esperar una recompensa adicional por el trabajo realizado.

Para muchos trabajadores japoneses, brindar un servicio de calidad, con amabilidad y respeto, no representa un esfuerzo extraordinario que deba ser premiado. Por el contrario, se considera el nivel de atención que cualquier cliente merece recibir.

Por ese motivo, cuando un visitante deja efectivo sobre la mesa o intenta entregarlo directamente al personal, la reacción habitual es pensar que se trata de un error. Incluso es común que algún empleado salga detrás del cliente para devolverle el dinero que supone olvidado.

También existe un componente histórico. Mientras que en distintos países occidentales la propina evolucionó como una forma de recompensar un buen servicio, en Japón esa costumbre nunca se incorporó de manera generalizada a la vida cotidiana.

En Japón la propina nunca se incorporó de manera generalizada a la vida cotidiana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las excepciones en las que sí puede aceptarse dinero extra

Aunque dejar propina no forma parte de la norma, existen algunas situaciones específicas en las que puede aceptarse un reconocimiento económico.

En algunos ryokan , las tradicionales posadas japonesas, ciertos huéspedes entregan un pequeño obsequio en dinero llamado kokorozuke . Debe colocarse dentro de un sobre decorado y nunca entregarse directamente en la mano o dejarse sobre la mesa.

Algunos guías turísticos acostumbrados a trabajar con visitantes extranjeros aceptan propinas porque conocen esa costumbre internacional.

Muchos hoteles y restaurantes incluyen un cargo por servicio, que suele representar entre el 10% y el 15% del total de la cuenta, por lo que no es necesario dejar dinero adicional.

Cómo agradecer un buen servicio sin dejar propina

En lugar de ofrecer dinero, la forma más valorada de demostrar agradecimiento en Japón es mediante palabras de cortesía.

Expresiones como “arigatou gozaimasu”, que significa “muchas gracias”, o “gochisousama deshita”, utilizada al finalizar una comida para agradecer el esfuerzo de quienes la prepararon, son gestos muy apreciados dentro de la cultura japonesa.

Esta manera de entender el servicio al cliente también está presente en Corea del Sur, donde el costo de la atención suele estar incluido en el precio y dejar una propina puede generar la misma confusión que ocurre habitualmente en Japón.