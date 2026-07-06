Oficial y confirmado | El Gobierno le quitará la licencia de conducir a todos los conductores incumplan esta normativa. (Fuente: Freepik).

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) activó la Operación Especial Verano 2026, uno de los dispositivos de movilidad más importantes del año, con el objetivo de garantizar la seguridad en los más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos entre julio y agosto.

En este contexto, el organismo reforzará la vigilancia sobre las principales conductas de riesgo al volante y recordó que el incumplimiento de las normas de circulación puede conllevar sanciones, incluida la retirada del permiso de conducir en los casos contemplados por la normativa.

Además, este verano incorpora novedades como el uso obligatorio de la baliza V-16 conectada y un operativo especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

La DGT despliega un amplio operativo para controlar el tráfico durante el verano

La Operación Verano 2026 estará formada por cuatro grandes dispositivos especiales:

Primera Operación Especial de verano: del 3 al 5 de julio.

Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto.

Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 16 de agosto.

Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto.

La primera fase comenzó el viernes 3 de julio a las 15:00 horas y finalizó el domingo 5 de julio a las 24:00 horas, con una previsión de 4,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

Durante julio y agosto se esperan más de 104 millones de movimientos por carretera, una cifra que supera en un 3,7% la registrada el verano anterior. La DGT prevé una elevada intensidad circulatoria tanto en las salidas hacia destinos turísticos como en los retornos de fin de semana.

Como novedad, este año también se pondrá en marcha un dispositivo específico para gestionar la movilidad durante el eclipse total de Sol del 12 de agosto, que previsiblemente provocará importantes desplazamientos hacia las zonas donde el fenómeno será visible en su totalidad.

Además, la Dirección General de Tráfico mantendrá operativos especiales para la Operación Paso del Estrecho y la Operación Paso de Portugal, con vigilancia reforzada en los principales corredores utilizados por los viajeros.

El Gobierno le quitará la licencia de conducir a todos los conductores que incumplan esta normativa. Shutterstock

Controles de velocidad, alcohol y drogas: las infracciones que vigilará la DGT

Coincidiendo con el incremento de desplazamientos, Tráfico intensificará la vigilancia sobre los factores que más influyen en la siniestralidad vial. Las actuaciones previstas incluyen:

Campañas específicas de vigilancia para motocicletas durante los fines de semana.

Control del cumplimiento de los límites de velocidad.

Vigilancia de adelantamientos y uso correcto del casco.

Campaña especial contra el consumo de alcohol y drogas del 13 al 19 de julio.

Nueva campaña de control de velocidad entre el 17 y el 23 de agosto.

El organismo recuerda que la velocidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo, ya que está presente en más del 20% de los accidentes con víctimas mortales.

Asimismo, insiste en que la prudencia y el respeto de las normas de circulación son fundamentales para reducir la siniestralidad y evitar sanciones que pueden llegar a implicar la retirada del permiso de conducir.

El Gobierno le quitará la licencia de conducir a todos los conductores que incumplan esta normativa. Shutterstock

La baliza V-16 conectada será obligatoria y el verano incorpora nuevas medidas

Este será el primer verano en el que será obligatorio utilizar la baliza V-16 conectada para señalizar cualquier incidencia que obligue a detener el vehículo en carretera.

Desde el 1 de enero, este dispositivo no solo avisa físicamente mediante una luz, sino que también transmite automáticamente la incidencia a través de la plataforma DGT 3.0, permitiendo que navegadores, teléfonos móviles y paneles de mensajería variable informen al resto de conductores en tiempo real.

La implantación de esta tecnología ha supuesto un importante avance en la gestión del tráfico. Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8600 incidencias en carreteras interurbanas, actualmente esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.

Como otra novedad del verano, la DGT recuerda que está disponible el teléfono gratuito 018, un servicio de atención a víctimas de siniestros de tráfico que ofrece información, orientación y acompañamiento psicológico, social, legal y médico. El servicio funciona los 365 días del año entre las 8:00 y las 21:00 horas, está disponible en más de cincuenta idiomas y es accesible para personas con discapacidad. No obstante, el organismo aclara que no se trata de un teléfono de emergencias, sino de un recurso de apoyo posterior al siniestro.