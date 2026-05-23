La Justicia falla a favor de los jóvenes de 16 años y podrán liberarse de la custodia y control de sus padres en estos casos. (Foto: Freepik).

En Colombia, la mayoría de edad legal se alcanza a los 18 años, pero existe una figura jurídica que permite a un menor actuar con autonomía antes de ese límite: la emancipación. Según el artículo 312 del Código Civil colombiano, un joven puede emanciparse a partir de los 16 años y adquirir capacidad para manejar ciertos aspectos de su vida personal y patrimonial.

La emancipación tiene efectos legales concretos y pone fin de manera definitiva al vínculo de patria potestad que los padres ejercían sobre el menor.

Emancipación: qué implica y qué derechos le otorga al menor

Una vez emancipado, el joven gana capacidad jurídica para manejar sus bienes, suscribir contratos civiles y vincularse al mundo laboral por cuenta propia. Sin embargo, esa autonomía tiene límites: no puede realizar actos que exigen plena capacidad, como gravar o transferir inmuebles sin supervisión judicial, ni tiene acceso a los derechos políticos.

En Colombia, los jóvenes pueden emanciparse a partir de los 16 años y ganar autonomía para administrar bienes y firmar contratos. Shutterstock

La emancipación no equivale a ser mayor de edad. Le reconoce al menor una independencia acotada en los ámbitos que la ley expresamente contempla, pero no borra todas las restricciones propias de la minoría de edad.

Tres formas en que puede producirse la emancipación en Colombia

Emancipación legal: cuando la ley la reconoce sin trámite

Se activa de manera automática ante ciertos hechos: alcanzar la mayoría de edad, la muerte comprobada o presunta de los padres, o la declaración judicial de posesión de bienes del padre desaparecido. El matrimonio era otra causal histórica, pero la sentencia C-039 de 2025 de la Corte Constitucional estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones, lo que eliminó esa vía en la práctica.

Emancipación voluntaria: cuando los padres deciden ceder la custodia

Se produce cuando los progenitores, con el acuerdo del hijo, deciden adelantar su independencia jurídica. El proceso debe formalizarse mediante escritura pública y requiere el aval de un juez de familia, quien analizará si el menor tiene la madurez suficiente para asumir esa responsabilidad.

Emancipación judicial: cuando un juez interviene para proteger al menor

Un juez puede ordenarla cuando los padres han ejercido violencia o abandono sobre el hijo, cuando su conducta compromete la integridad moral o personal del menor, cuando han cumplido condenas privativas de libertad superiores a un año, o cuando se acredita que alentaron comportamientos delictivos graves del adolescente, como homicidio doloso, secuestro o extorsión.

¿Qué responsabilidades trae consigo la emancipación?

Ganar autonomía también implica asumir obligaciones. El menor emancipado responde por sus actos en materia civil y penal de forma más directa, sin el respaldo automático de sus padres. Por eso, antes de iniciar o enfrentar un proceso de este tipo, los especialistas recomiendan buscar orientación jurídica, dado que sus efectos son permanentes y no admiten marcha atrás de manera sencilla.