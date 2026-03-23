Carlos Slim Helú, conocido por ser uno de los empresarios más influyentes de México, lanzó una oportunidad laboral para jóvenes que buscan su primer empleo formal. La convocatoria no exige estudios ni experiencia previa, y busca cubrir vacantes en varias regiones del sur y centro del país. La vacante disponible es para Gestor de Crédito y Cobranza en Gramin Carso S.A. de C.V. SOFOM ER, una empresa de microfinanzas impulsada por la Fundación Carlos Slim. Entre las funciones principales se encuentran la atención a clientes, la cobranza diaria de créditos otorgados, el seguimiento de trámites de otorgamiento y renovación de créditos, y la aclaración de pagos. Las vacantes están abiertas en Oaxaca, Puebla, Chiapas y Zacatecas, con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 17:30 horas y fines de semana libres. Esta convocatoria destaca por su barrera de entrada baja: solo se necesita tener entre 18 y 30 años, disposición para trabajar en equipo y orientación al cliente. No se requiere historial laboral ni nivel educativo específico. Además, el sueldo base es de 7,030 pesos mensuales brutos, con prestaciones superiores a las de ley y posibilidades de crecimiento dentro de la organización. Los interesados pueden enviar su currículum ingresando en Gramin Carso. Gramin Carso es una institución financiera comprometida con la inclusión social y económica, que opera principalmente en comunidades con acceso limitado o nulo al sistema financiero formal. Su misión es facilitar el acceso a recursos financieros a personas que tradicionalmente fueron excluidas, promoviendo el desarrollo económico local y mejorando la calidad de vida de sus beneficiarios.