El cambio más profundo que está empujando Mercado Pago en México no está en las terminales que pueden impulsar ventas y cobros digitales, ni en el debate sobre el fin del efectivo, sino en el acceso al crédito, reveló la empresa propiedad de Mercado Libre La fintech reveló que 30% de las tarjetas colocadas en alianza con Visa fueron para personas que nunca antes habían tenido una tarjeta, es decir, primeros usuarios del sistema financiero formal. Además, la mitad de los plásticos se otorgó a jóvenes de entre 18 y 35 años, un segmento históricamente subatendido por la banca tradicional, dijo Ramiro Nández, director de Usuarios de Mercado Pago, durante la presentación de su nueva campaña comercial. Y más que digitalizar pagos, que cada vez son más aceptados de manera natural por micro, pequeñas y medianas empresas, la firma quiere llegar a segmentos a donde antes nadie quería o podía llegar: los que no tenían crédito para pagar en lugares que no tenían forma de aceptar pagos digitales. Muchos de estos clientes, dice Nández, “son primeros usuarios de crédito y creemos que eso justamente va muy ligado a lo que es inclusión financiera”, sostuvo. En el último trimestre, a nivel regional, colocó 2.8 millones de tarjetas y anticipa un plan “muy agresivo” para México este año, atendiendo sectores pobacionales emergentes. “Estamos logrando darle crédito a personas que quizás antes no accedían porque no tenían historial o porque nadie estaba dispuesto a ofrecerles un crédito”, dijo. Nández afirma que los comercios en México que adoptaron pagos digitales a través de Mercado Pago registraron en promedio un crecimiento de 30% en sus ventas, en un contexto donde el uso de efectivo bajó a 81% desde niveles cercanos a 90% en años previos. “Cuando miramos comercios que han adoptado pagos digitales a través de Mercado Pago, vemos que en promedio han crecido un 30% sus ventas”, dijo el directivo. Explicó que parte de ese incremento provino de transacciones que antes se perdían cuando los clientes no podían pagar por falta de terminal o porque no llevaban efectivo. Nández señaló que la estrategia de la compañía se alineó con las iniciativas de digitalización e inclusión financiera impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Plan México. “Hemos colocado ya más de un millón de terminales para hacer pagos con tarjeta”, afirmó. En esas terminales, agregó, se observó una creciente adopción de pagos sin contacto, con más usuarios que pagan acercando la tarjeta o incluso con el teléfono móvil. Por su parte, Claudia García, directora senior de Desarrollo de Negocio de Visa México, afirmó que existe una “oportunidad única” para que la digitalización deje un legado más allá de la temporada mundialista. “Tanto Visa como nuestros socios estratégicos estamos comprometidos a que esto deje un legado que vaya más allá del silbatazo final”, señaló. Explicó que la empresa trabajó en ampliar la red de aceptación en el país y en programas con instituciones públicas y privadas para acercar soluciones digitales a pequeñas empresas, en congruencia con el Plan México, con el objetivo de que la derrama económica alcance a más comercios y personas. En el marco del evento, Mercado Pago presentó su campaña “Mercado Pago vela porque siempre ganes”, con miras a la temporada mundialista que se vivirá en México en los próximos meses. El futbolista Carlos Vela, invitado al lanzamiento, señaló que prefiere pagar con tarjeta sin contacto por rapidez y seguridad. “Creo que la diferencia que veo en México es que todavía hay gente que saca el efectivo, su billete y sus monedas, y esperemos poco a poco se pueda ir cambiando”, señaló. Con esta estrategia, Mercado Pago y Visa buscaron impulsar la adopción de pagos digitales y reducir la dependencia del efectivo en el país.