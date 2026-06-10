La Línea 1 del Metro de Bogotá se prepara para su apertura y busca artistas que quieran intervenir sus estaciones.

A medida que avanzan las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, también comienzan a definirse algunos de los elementos que marcarán la identidad visual de sus estaciones. Con ese objetivo, la ciudad abrió una convocatoria dirigida a artistas plásticos y visuales interesados en dejar su huella en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Según informó la Alcaldía de Bogotá, a través de Idartes y en alianza con la Empresa Metro de Bogotá, el Premio ArteMetroBOG 2026 seleccionará 17 propuestas artísticas que serán instaladas en distintas estaciones del sistema actualmente en construcción.

La convocatoria busca integrar arte, movilidad y cultura en el futuro sistema de transporte de la capital. (Fuente: Alcaldía de Bogotá).

Quiénes pueden participar en la convocatoria

La iniciativa está dirigida a personas naturales que cuenten con experiencia consolidada en el sector artístico. Entre los requisitos principales se encuentra acreditar una trayectoria mínima de 10 años en las artes plásticas o visuales.

Además, podrán postularse artistas colombianos o extranjeros que residan en Bogotá y que presenten proyectos capaces de adaptarse a espacios urbanos de gran escala, ya que las obras serán reproducidas en estructuras monumentales visibles para miles de usuarios cada día.

La temática elegida para esta edición gira en torno a “La vida que circula”, un concepto que busca reflejar el movimiento cotidiano de la ciudad, la interacción entre sus habitantes y la identidad cultural bogotana.

Qué restricciones existen y cuáles son las fechas clave

Las bases establecen que no podrán participar personas con vínculos contractuales o familiares con Idartes o la Empresa Metro de Bogotá, integrantes de los jurados de la convocatoria ni proyectos que hayan sido premiados anteriormente sin cambios significativos.

En cuanto al cronograma, la convocatoria contempla varias etapas de evaluación y selección. Tras el cierre de inscripciones, se publicarán los listados de habilitados y posteriormente se anunciarán las propuestas ganadoras, que deberán ejecutarse antes de octubre de 2026.

El proceso busca garantizar transparencia y permitir que las obras seleccionadas formen parte del paisaje urbano durante los próximos años.

¿Cuánto dinero recibirán los artistas seleccionados?

La convocatoria dispone de una bolsa cercana a los 194 millones de pesos para financiar los proyectos elegidos. En total se entregarán 17 estímulos económicos individuales por más de 11 millones de pesos cada uno.

La convocatoria dispone de una bolsa cercana a los 194 millones de pesos para financiar los proyectos elegidos. Shutterstock

Más allá del incentivo monetario, los ganadores tendrán la posibilidad de exhibir sus creaciones en diez estaciones de la Primera Línea del Metro ubicadas en:

Estación 3 - Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 5 - Localidad Kennedy (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 7 - Localidad Puente Aranda.

Estación 8 - Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 9 - Localidad Puente Aranda (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 10 - Localidad Mártires/Antonio Nariño (Sentido Calle 72).

Estación 11 - Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Calle 72).

Estación 12 - Localidad Mártires/Santa Fe (Sentido Parque Gibraltar).

Estación 14 - Localidad Chapinero/ Teusaquillo.

Estación 16 - Localidad Chapinero / Barrios Unidos (Sentido Parque Gibraltar).

Las piezas serán adaptadas a paneles metálicos de gran formato que, en algunos casos, podrán alcanzar dimensiones de hasta 37 metros de longitud, convirtiéndose en parte de la imagen permanente del nuevo sistema de transporte bogotano.