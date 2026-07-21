Con el paso de los años, las clásicas cortinas de tela comenzaron a perder popularidad frente a una alternativa más funcional y contemporánea: las cortinas enrollables tipo sunscreen. Lo que antes era habitual encontrar en oficinas o espacios corporativos, hoy se convirtió en una de las opciones favoritas para viviendas, gracias a su diseño moderno y a las ventajas que ofrecen en el día a día.

Cada vez es más común verlas instaladas en salas, dormitorios, cocinas e incluso terrazas cerradas. Su popularidad responde a una combinación de factores: aportan una estética minimalista, requieren muy poco mantenimiento y permiten controlar la entrada de luz sin renunciar a la luminosidad natural.

Cómo renovar tus cortinas con este impensado objeto. (Foto: Archivo).

Conoce más sobre esta cortina que promete oscuridad completa y un descanso seguridad.

¿Para qué se utilizan las cortinas blackout?

A continuación, las razones por las que las cortinas sunscreen son protagonistas en 2026.

Permiten el ingreso de luz sin perder privacidad

Uno de sus principales atractivos es el tejido técnico con el que están fabricadas. Este material:

Filtra gran parte de los rayos UV

Ayuda a disminuir el calor que entra por las ventanas

Permite mantener la vista hacia el exterior sin que desde afuera se vea con claridad el interior del ambiente

Requieren muy poco mantenimiento

No acumulan tanto polvo ni necesitan retirarse para lavarlas. Generalmente basta con pasar un paño húmedo para eliminar la suciedad superficial, lo que las convierte en una excelente alternativa para personas con alergias o para quienes buscan soluciones prácticas.

Se adaptan a distintos estilos decorativos

Su apariencia limpia y discreta combina fácilmente con ambientes modernos, minimalistas, industriales, escandinavos e incluso con decoraciones más clásicas. Además, están disponibles en múltiples tonalidades neutras y diferentes niveles de apertura del tejido, lo que facilita integrarlas en casi cualquier espacio.

Ofrecen un mejor control de la iluminación

El mecanismo enrollable permite regular con precisión la cantidad de luz que ingresa al ambiente. Además, muchos modelos actuales incorporan sistemas motorizados que pueden accionarse mediante control remoto, interruptores o aplicaciones móviles, aportando un plus de comodidad.

¿Merece la pena comprar cortinas opacas?

La decoración actual apuesta por espacios más cómodos, eficientes y fáciles de mantener. En ese contexto, las cortinas sunscreen reúnen características particulares:

Ayudan a mejorar el confort térmico Protegen los ambientes del exceso de sol Requieren escasos cuidados Ofrecen una estética contemporánea

Si bien las cortinas de tela seguirán utilizándose por su valor decorativo, todo indica que las enrollables blockout continuarán ganando protagonismo durante 2026 y se consolidarán como una de las opciones preferidas para quienes buscan combinar diseño, practicidad y funcionalidad en el hogar.