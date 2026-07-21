En esta noticia Alsea recorta guía 2026

Las acciones de Alsea, la operadora en México de marcas como Starbucks, Domino’s, Burger King y Chipotle, caían más de 7% en la Bolsa Mexicana de Valores después de que la compañía redujo sus expectativas financieras para 2026 tras reportar un segundo trimestre más débil de lo esperado.

Los títulos de la empresa retrocedían 7.42%, a MXN $38.38 por acción (Ciudad de México 8:28 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Aunque minutos más tarde recortaron parte de las pérdidas para cotizar en MXN$39.61 por unidad.

El ajuste en la guía se produjo luego de que Alsea reportó una caída de 1.8% en sus ingresos trimestrales, a MXN $21,092 millones, mientras que el flujo operativo (EBITDA) disminuyó 6%. La utilidad neta se redujo 53%, afectada por mayores costos financieros y por la ausencia del beneficio contable derivado de la revaluación de deuda en dólares registrado un año antes.

“La utilidad neta disminuyó debido a un ingreso no monetario generado por la revaluación de la deuda en dólares en el mismo periodo del año anterior”, explicó la compañía en su reporte financiero.

Alsea recorta guía 2026

Tras los resultados, Alsea recortó su guía para 2026. La empresa ahora prevé que las ventas mismas tiendas crezcan a un ritmo de un dígito bajo, frente al crecimiento de un dígito medio estimado anteriormente. También redujo su expectativa para el crecimiento del EBITDA.

La compañía también ajustó su estimado de razón deuda neta a EBITDA a un rango de 2.6 a 2.8 veces, desde la expectativa previa de 3 a 3.2 veces.

Para Ariel Méndez, analista de BX+, el reporte fue “débil”, ya que la empresa enfrentó un entorno de consumo menos dinámico, además del impacto del tipo de cambio sobre sus operaciones internacionales.

“Pese a los esfuerzos por contener el impacto en márgenes, la pérdida de apalancamiento operativo por la debilidad en ventas terminó por impactar en su rentabilidad, aunado al efecto de la desinversión y refinanciamiento de deuda”, escribió el analista en una nota.

Los analistas de GBM coincidieron en que el recorte en las previsiones refleja el deterioro del consumo observado en buena parte del sector, así como la apreciación del peso mexicano, que limita el crecimiento reportado de las operaciones fuera del país.

Los resultados opacaron el reciente anuncio de Alsea sobre la llegada de Chipotle Mexican Grill a México, proyecto que la empresa aseguró desarrollará de forma gradual, priorizando la experiencia del cliente antes que una expansión acelerada.

En lo que va del año, las acciones de Alsea acumulan una caída de 27.3%, de acuerdo con datos de Bloomberg.