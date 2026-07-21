Los anteojos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y, para quienes los utilizan para trabajar, estudiar o conducir, mantener los cristales en buen estado resulta fundamental. Sin embargo, con el uso diario es habitual que aparezcan pequeños rayones que, además de afectar la estética, pueden dificultar la visión y provocar molestias al mirar durante períodos prolongados.

Frente a este panorama, se destacan los trucos caseros que mejoran la apariencia de los rayones del vidrio. Si bien las marcas profundas no desaparecen, una limpieza adecuada permite eliminar residuos acumulados que hacen que los rayones se noten más, devolviendo mayor transparencia a los cristales y mejorando la calidad visual.

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Conoce los detalles de esta alternativa y sácale provecho con los elementos que tienes en casa. De esta manera, evitarás pagar dinero en productos comerciales.

¿Por qué los lentes se rayan fácil?

Los anteojos están expuestos constantemente al roce y al contacto con distintas superficies. Guardarlos en un bolso, apoyarlos sobre una mesa o simplemente colocarlos y quitarlos varias veces al día favorece la aparición de pequeñas abrasiones.

Aunque los cristales actuales suelen incorporar tratamientos endurecidos y recubrimientos antirreflejo que aumentan su resistencia, ningún lente está completamente protegido frente al desgaste cotidiano . Con el tiempo, esas pequeñas rayaduras se acumulan y pueden afectar la nitidez de la visión, generar reflejos molestos e incluso aumentar la fatiga ocular.

Los hábitos que más dañan los cristales

En muchos casos, el deterioro de los lentes del anteojo no se debe únicamente al uso, sino también a ciertas costumbres que terminan acelerando el desgaste.

Entre los errores más frecuentes se encuentran:

Limpiar los lentes cuando todavía tienen polvo adherido.

Secarlos con la ropa, servilletas o pañuelos de papel.

Guardarlos sin estuche junto a llaves, monedas u otros objetos.

Apoyarlos con los cristales hacia abajo sobre mesas o escritorios.

Dejarlos expuestos a temperaturas elevadas, como dentro del automóvil durante el verano.

Cada una de estas acciones puede generar nuevas rayaduras o afectar los recubrimientos protectores de los lentes.

El truco casero para eliminar los rayones de los anteojos

Cuando las marcas no son profundas, una limpieza correcta puede hacer que los cristales recuperen parte de su transparencia.

Muchas veces los rayones parecen más notorios porque acumulan grasa, polvo y otras partículas en su interior. Al retirar esa suciedad, la superficie luce más uniforme y las imperfecciones se perciben menos.

Los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Enjuagar los lentes con abundante agua corriente para eliminar partículas de polvo. Aplicar una pequeña cantidad de jabón líquido neutro. Frotar suavemente con las yemas de los dedos mediante movimientos circulares. Enjuagar nuevamente con agua limpia. Secar utilizando únicamente un paño de microfibra limpio.

Este procedimiento ayuda a mejorar el aspecto de los cristales cuando presentan rayones leves, aunque no elimina las marcas profundas.