La venta a través de catálogos, productos de infomerciales y el comercio online mostró un alza anual de 12% en México.

Mientras el consumo de productos de primera necesidad enfrenta contracciones, el comercio online y las ventas por catálogo sostienen al sector minorista con un alza anual de doble dígito. Parte de este dinamismo encuentra uno de sus principales motores en el fenómeno de las “Nenis”, una red de emprendedoras digitales que está reconfigurando la forma en que se mueven las mercancías en el mercado mexicano.

En general, el comercio minorista mantuvo un crecimiento semilento en mayo, debido a un panorama contrastante que muestra una caída fuerte en artículos de primera necesidad, como abarrotes, alimentos y bebidas, así como de los artículos de papelería, mientras que el comercio online y las ventas por catálogo muestran un sólido crecimiento.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales, elaborada por el Inegi, los ingresos del comercio minorista presentaron un crecimiento anual de apenas 1.6% en mayo.

La encuesta mostró una fuerte contracción de 7.7% anual en la compra de artículos de primera necesidad, así como de 2.4% en papelería, un dato que contrasta con el crecimiento de doble dígito en la venta a través de catálogos, infomerciales o el comercio online.

La venta de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco puede verse afectada principalmente por el incremento en los precios de refrescos y cigarros, a partir del alza aplicada al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que fue ordenado por la Secretaría de Hacienda en la Miscelánea FIscal de este año.

En sentido contrario, la venta a través de catálogos, productos de infomerciales y el comercio online mostró un alza anual de 12%, siendo la única que alcanzó un alza de doble dígito.

Al interior, el Inegi señaló que los ingresos de la reventa de productos obtenidos a través de estos canales alcanzó un incremento de 123% anual, lo que refleja una fuerte tendencia al alza de en la economía bautizada como “Nenis”, quienes utilizan las redes sociales para revender productos obtenidos a través de catálogos, o bien, de plataformas de ecommerce.

Las “Nenis” operan como un eficiente puente de distribución dentro de la economía moderna. Por un lado, adquieren productos en volumen a través de grandes plataformas de comercio electrónico como Shein, AliExpress o Temu y marcas tradicionales de venta por catálogo, como Andrea. Por el otro, comercializan estos artículos a menor escala utilizando canales digitales y redes sociales como Instagram, WhatsApp y grupos de Facebook. Aunque la transacción final con el consumidor final suele realizarse en un entorno informal, la compra de origen dinamiza y hace crecer de manera exponencial las cifras de las empresas formales de e-commerce y venta directa.

Otro sector que mostró un sólido crecimiento y ayudó a mantener los ingresos comerciales al por menor en terreno positivo fue el correspondiente a los artículos para el cuidado de la salud (+7.7%), seguido por los productos textiles y de calzado (+6.3%) y las computadoras, enseres domésticos, artículos usados y de decoración ocuparon el tercer lugar, con una expansión anual de 5.8%.