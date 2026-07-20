La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha confirmado que el periodo de alistamiento para obtener la cartilla militar inició el 2 de enero y concluirá el próximo 15 de octubre de 2026. Este plazo es inamovible y se aplica tanto a quienes cumplen la mayoría de edad este año como a los denominados “remisos”, es decir, aquellos que debieron tramitarla en años anteriores y no lo hicieron.

El procedimiento, de carácter obligatorio conforme al artículo 5 de la Constitución Política, puede realizarse dentro del país o en los consulados mexicanos en el extranjero. Aquellos que decidan postergar este trámite se exponen al riesgo de tener su situación pendiente, lo que podría complicar su acceso a empleos formales y a diversos trámites oficiales.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La generación 2008, es decir, quienes cumplen la mayoría de edad este año, es la principal convocada al Servicio Militar Nacional (SMN) 2026. Las autoridades militares aclararon que el registro no es automático: quienes no se presenten dentro del plazo serán considerados remisos, lo que implica arrastrar la obligación un año más.

Quiénes deben presentarse y cómo funciona el sorteo

Además de la generación 2008, la Sedena también convoca a los remisos, hombres de hasta 39 años que no completaron el trámite en su momento. Para ambos grupos, octubre es el plazo límite para regularizar su situación ante la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente.

El proceso se organiza en cinco fases, desde el alistamiento hasta la liberación de la cartilla. La etapa más esperada es el sorteo de noviembre de 2026, donde mediante bolas de colores se define la situación de cada persona:

Bola blanca o azul: ingreso al Programa General de Adiestramiento.

Bola negra: posible exención o disponibilidad, según determine la autoridad militar.

Quienes resulten seleccionados cumplirán el adiestramiento en dos escalones:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

El cambio más destacado es la reducción de sesiones: de hasta 44 sábados en el esquema anterior a solo 13 sesiones sabatinas repartidas entre ambos períodos.

Documentos necesarios y consecuencias de no tramitarla

Para iniciar el trámite se debe presentar:

Acta de nacimiento certificada

CURP, con énfasis en la modalidad biométrica

Comprobante de domicilio vigente

Comprobante del grado máximo de estudios

Fotografías recientes de 35x45 mm (algunas convocatorias piden camisa blanca, fondo claro y corte de cabello tipo casquete corto)

No tramitar la cartilla no impide estudiar, trabajar de forma general o llevar una vida cotidiana normal, pero sí trae como consecuencias el límite el acceso a empleos en gobierno, policía, ejército o seguridad, puede ser un obstáculo en ciertos empleos formales ,y deja la situación militar sin liberar hasta completar el proceso.

Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para las últimas semanas de octubre, ya que la alta demanda suele generar demoras en las oficinas de reclutamiento.