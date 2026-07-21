Existe un producto que es altamente consumido por ambos países en los que la complementariedad es evidente: la cerveza.

El mercado agrícola entre México y Estados Unidos es altamente interdependiente, pues ambas economías son complementarias. México es, por ejemplo, el líder exportador hacia Estados Unidos de frutas y verduras, mientras que la Unión Americana manda al país carne de res, pollo, puerco y maíz.

Pero existe un producto que es altamente consumido por ambos países en los que la complementariedad es evidente: la cerveza.

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El mercado estadounidense de cerveza alcanzó un valor de aproximadamente u$s 120,000 millones el año pasado, donde una de cada cinco chelas consumidas en ese país fueron hechas en México.

Además, Estados Unidos es el segundo mayor consumidor de cerveza del mundo, solo por detrás de China, con un volumen de 22.1 mil millones de litros bebidos el año pasado y representa 11.7% del volumen mundial de consumo en 2024, último Kirin Global Beer Report.

Al revisar el mercado de importación de Estados Unidos, México gana terreno hasta ser líder en ese apartado, pues de acuerdo con la Oficina del Censo de ese país, del total de las importaciones de cerveza, 84% provino de México el año pasado, al enviarse aproximadamente u$s 6,100 millones.

En el estudio “Integración de Norteamérica”, elaborado por el think tank México, ¿Cómo vamos?, en colaboración con Connecting Mexico y Ansley, en Illinois, el principal producto de importación agrícola mexicano es la cerveza.

“La industria cervecera ejemplifica la integración binacional, los productores estadounidenses exportan granos clave para las cerveceras mexicanas, donde son procesados, embotellados y enviados de regreso para el consumo en el mercado estadounidense”, detallan los organismos.

¿Qué granos manda EEUU para las chelas?

De acuerdo con el mismo organismo estadounidense, el año pasado Estados Unidos envió aproximadamente u$s 220 millones de cebada a México para su procesamiento en cerveza.

De hecho, Estados Unidos aporta entre 50% y 55% de la cebada que importan las cerveceras mexicanas, y se coloca como líder absoluto en el envío de este producto.

En segundo sitio se ubica Canadá, que aporta entre 20% y 25% de las importaciones nacionales de cebada para la industria cervecera.

A esto se pueden sumar otros granos, que forman parte de la preparación de la cerveza, como el trigo o el maíz, y en ambos casos Estados Unidos también es líder en el envío de estos productos hacia México.

Otros mercados complementarios

Pero la integración no se detiene en la cerveza. El año pasado México representó 17% de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos, donde destacan productos como el maíz amarillo, la soya, carne de cerdo, res y pollo, así como productos lácteos.

Mientras tanto, México representó 23% de las importaciones de Estados Unidos, donde los reyes fueron el aguacate, el jitomate y las berries.

Aproximadamente 35% de la demanda de verduras frescas en Estados Unidos depende de las importaciones y, de ese monto, México aportó prácticamente 70% el año anterior, detalla el estudio del think tank mexicano.

“El suministro de jitomate depende en gran medida de las importaciones, y México es el principal proveedor: en 2023, el 70% del suministro de tomate de Estados Unidos provino de importaciones, y México representó el 90% de ese volumen”, añade el documento.

El aguacate y las berries son otros productos donde la economía estadounidense depende de México. Por una parte, la proporción de frambuesas frescas pasó de 17.3% a 82.3% por ciento entre 1994 y 2024, debido al suministro mexicano.

Además, 88.4% de los aguacates frescos disponibles en Estados Unidos en 2024 fueron importados y México fue el principal proveedor.