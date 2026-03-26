La Fiscalía Ambiental de Cuernavaca notificó a dos establecimientos del kiosco del centro por presuntamente incumplir la prohibición de plásticos de un solo uso vigente en Morelos desde 2020. Los negocios fueron detectados distribuyendo popotes y artículos de unicel durante inspecciones de la última semana. La fiscal ambiental Wendy Salinas Ruiz explicó que ambas notificaciones corresponden a uno o dos propietarios. Los comerciantes tienen cinco días para presentar una remediación, aunque eso no los exime de recibir una sanción. Las multas a nivel municipal pueden ir de 500 hasta 9 mil pesos, conforme al Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente de Cuernavaca. La determinación final dependerá de si los comercios acreditan cumplimiento dentro del plazo. La prohibición fue aprobada por el Congreso de Morelos el 20 de junio de 2019, con 2020 como fecha límite para dejar de fabricar, distribuir y usar estos productos. La Ley de Residuos Sólidos y de Economía Circular, con última reforma el 15 de octubre de 2025, reforzó estas disposiciones. Entre los productos prohibidos se encuentran popotes, cubiertos y platos de plástico, recipientes de unicel y bolsas no biodegradables. Salinas Ruiz advirtió que materiales como el unicel pueden tardar más de 500 años en desintegrarse. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y los ayuntamientos tienen facultades de inspección y sanción. A nivel estatal, las multas pueden alcanzar hasta 25 mil días de salario mínimo según la gravedad de la infracción. Cualquier ciudadano puede denunciar ante autoridades estatales o municipales la distribución de plásticos prohibidos o el manejo inadecuado de residuos. El caso del kiosco forma parte de un operativo de inspección más amplio que la Fiscalía Ambiental de Cuernavaca realiza durante 2026.