En el transcurso de este domingo, 10 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 14.14 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 124 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 15.7 kilómetros, latitud de 14.21° y una longitud de -93.193°, según la información preliminar publicada por las entidades. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Autoridades de protección civil informaron que, durante un sismo, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse. En interiores, aléjese de ventanas y muebles inestables y no use elevadores. Tras el movimiento, recomiendan verificar fugas de gas, cortar la electricidad si es seguro y evacuar por rutas señalizadas sin correr. Lleve un kit básico, apoye a personas vulnerables y siga solo información oficial.