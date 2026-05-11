El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.3 ocasionado en Sonora a las 02.56 horas este domingo, 10 de mayo de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 93 km al suroeste de H Guaymas, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 27.142° y una longitud de -111.256°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Ciudad de México—Protección Civil recomendó hoy, ante sismos, mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir indicaciones oficiales.