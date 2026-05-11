El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este domingo, 10 de mayo de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 03.57 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 12 km al suroeste de Ometepec, con una profundidad de 28.7 kilómetros, latitud de 16.575° y una longitud de -98.436°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. Autoridades informaron que, durante un sismo, la población debe agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores. En la vía pública se recomienda ubicarse en áreas abiertas; si se conduce, detenerse y permanecer dentro del vehículo. Tras el movimiento, se exhorta a revisar posibles fugas de gas y daños, cortar suministros si es necesario y evacuar por escaleras hacia puntos de reunión. También se pide mantener la calma, tener a mano una mochila de emergencia y atender sólo información oficial por radio y canales gubernamentales.