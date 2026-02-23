El año pasado, el comercio minorista cerró con un crecimiento anual de 2.6%, y aunque corrigió la tendencia en relación a 2024, se mantiene por debajo de los resultados de 2021 a la fecha, señalan datos del Inegi. El alza del comercio minorista fue impulsado principalmente por las ventas por internet, que tuvieron un alza de 20.15% y acumulan tres años consecutivos con crecimientos de doble dígito. Además, un segundo sector que tuvo una fuerte aceleración fue el de motocicletas y otros vehículos de motor, con un alza de 12.32%, y alcanzó su mayor punto de crecimiento desde 2021, año en el que hubo un rebote después de la pandemia. Otro sector que tuvo un alza importante fue el de los artículos para la decoración de interiores, con una expansión de 11.23%, lo que significó su tercer año de incrementos. Pese al buen desempeño del comercio minorista, Banco Base advierte que existen riesgos que pueden desacelerar el crecimiento de las ventas minoristas. Entre ellos, Gabriela Ssdiller, directora de Análisis Económico de la institución financiera, advirtió recordó que el año pasado el flujo de remesas mostró una contracción de 4.56% respecto al 2024, siendo la primera caída desde 2013 (-0.84%), el riesgo para este año es que se mantenga esa tendencia. En segundo lugar, señaló la tasa de interés nominal, a lo que se suma una mayor cautela de los consumidores, cuya confianza bajó 2.74 puntos anuales, y sumó 13 meses consecutivos a la baja en su comparación anual. Un cuarto factor que puede afectar el consumo es el mercado laboral del país, donde la informalidad abarca más de la mitad de los empleos. Sin embargo, no todo es malo, pues los partidos del Mundial de Futbol que se jugarán en México, podrían traer un impulso al comercio minorista, particularmente en junio y julio. Pese a este panorama, el impacto del Mundial de Futbol se limitaría a impulsar el consumo, pues solo tendía un impacto de 0.11% adicional en el Producto Interno Bruto de este año, de acuerdo con estimaciones de la misma Gabriela Siller.