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Más de 1,500 sucursales de Oxxo serán transformadas tras un acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México.

Lo que durante años fue una parada rápida para comprar café o hacer pagos comenzará a cumplir una función muy distinta.

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En qué se convertirán las sucursales de Oxxo

El Gobierno de la Ciudad de México y OXXO firmaron un acuerdo para incorporar más de 1,500 sucursales a la iniciativa “Espacios Seguros”.

Gracias a un acuerdo con el Gobierno, las sucursales de Oxxo en CDMX se convertirán en refugios para personas en situación de violencia.
Gracias a un acuerdo con el Gobierno, las sucursales de Oxxo en CDMX se convertirán en refugios para personas en situación de violencia.

Las tiendas pasarán a servir de primer resguardo para mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan una agresión.

Con este esquema, las tiendas se convertirán en puntos de protección inmediata mientras llegan las autoridades.

Por qué el Gobierno a Oxxo

La medida apuesta por utilizar lugares cotidianos y de fácil acceso como puntos de protección en una ciudad donde los casos de violencia de género continúan siendo una preocupación constante.

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Como ante una agresión, llegar a una fiscalía o un ministerio público puede ser imposible, una tienda de conveniencia de Oxxo suele estar a pocos metros.

Al ser espacios concurridos y fácilmente identificables, también pueden inhibir situaciones violentas o hacer que una víctima se sienta más protegida por la sola presencia de otras personas.

Cuando una mujer llegue a una sucursal solicitando apoyo, el personal activará un protocolo de atención.

A partir del protocolo, la víctima recibirá acompañamiento inicial, se la mantendrá dentro del establecimiento y se contactará de inmediato a elementos de la policía capitalina.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México será la encargada de coordinar la atención y canalizar los casos.

Ahora las tiendas Oxxo funcionarán como primer espacio de atención y contención en situaciones de violencia hacia mujeres, niños y adolescentes.
Ahora las tiendas Oxxo funcionarán como primer espacio de atención y contención en situaciones de violencia hacia mujeres, niños y adolescentes.Fuente: ShutterstockShutterstock

Principales ejes del programa

El verdadero reto, según señalan especialistas, será garantizar que el protocolo funcione en la práctica:

  • rapidez policial
  • capacitación adecuada
  • que las mujeres sepan que pueden entrar a pedir ayuda sin miedo.

El programa contempla capacitación para los trabajadores, quienes aprenderán a actuar frente a una emergencia con sensibilidad y sin poner en riesgo a la víctima ni a ellos mismos.

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