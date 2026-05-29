Cientos de miles de ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos podrían recibir una visita inesperada de agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) si no regularizaron su situación fiscal a tiempo.

La agencia federal tiene plenas facultades legales para presentar en el domicilio de cualquier contribuyente que haya ignorado repetidas notificaciones de deuda tributaria, y las consecuencias no de actuar pueden extenderse mucho más allá de una simple multa.

El IRS puede llegar a tu puerta: quiénes están en la mira y por qué

Cuando un contribuyente acumula deudas fiscales sin responder a los avisos oficiales del IRS, el caso escala progresivamente hasta instancias de cobro presencial.

El proceso comienza con notificaciones escritas, luego pasa a llamadas de seguimiento y reclamos formales de pago. Si deudor continúa ignorando esas comunicaciones, la agencia puede enviar a sus propios funcionarios directamente hacia el domicilio registrado para verificar información, entregar documentación oficial o iniciar procedimientos de cobro en persona.

Los ciudadanos mexicanos con residencia permanente o estatus migratorio vigente en Estados Unidos también están sujetos exactamente a las mismas obligaciones tributarias que cualquier ciudadano estadounidense.

Esto significa que deben presentar su declaración de impuestos anualmente y responder en tiempo y forma a cualquier reclamo, independientemente de si también tributan en México.

IRS en Estados Unidos: qué pasa si no pagas impuestos, quiénes pueden recibir notificaciones de cobro y cómo evitar embargos. Fuente: Canva

Cuentas bancarias, salarios y propiedades: todo lo que el Gobierno de Estados Unidos puede embargarte

Si la deuda permanece sin resolverse incluso después de una visita domiciliaria, el IRS está legalmente habilitado para ejecutar embargos sobre diferentes activos.

Entre los bienes que pueden ser intervenidos figuran cuantas bancarias, sueldos, vehículos registrados a nombre del deudor, inmuebles y propiedades, así como inversiones o fondos de retiro.

Este tipo de medidas no requiere una orden judicial adicional una vez que el proceso de cobro está en marcha, ya que el IRS tiene autoridad administrativa propia para ejecutarlas. La velocidad con que se aplican depende en gran medida del tiempo que lleva el incumplimiento y del monto total adeudado.

Cómo evitar un embargo del IRS

Incluso en casos donde el proceso de cobro ya fue iniciado, los contribuyentes conservan el derecho a negociar.

Las opciones disponibles incluyen acuerdos de pago en cuotas, solicitudes de revisión administrativa, apelaciones formales y la posibilidad de regularizar voluntariamente la deuda con la reducción de intereses en algunos supuestos.

En determinadas situaciones de dificultad económica comprobable, también existe la figura de acuerdo de compromiso, que permite saldar la deuda por un monto inferior que el original.

Los especialistas en derecho tributario advierten que cuanto antes actúe el contribuyente, mayores son las posibilidades de alcanzar un acuerdo favorable. Ignorar las comunicaciones del IRS solo agrava la situación: los intereses continúan acumulándose y las penalidades pueden duplicar o triplicar el monto original de la deuda.