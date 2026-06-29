En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece una serie de medidas destinadas a facilitar la movilidad, reforzar la seguridad y garantizar el desarrollo ordenado de las actividades relacionadas con el torneo. En esta línea, se promovió el trabajo remoto en aquellas actividades donde sea posible aplicarlo.

La disposición, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, contempla lineamientos dirigidos a dependencias federales y recomendaciones para empresas privadas y organizaciones sociales, especialmente durante los días en que la Ciudad de México recibe visitantes nacionales y extranjeros.

Oficial | Gobierno decreta trabajo remoto para este miércoles 30 de junio: será solo para estos trabajadores de México EFE

Por estos motivos, algunos trabajadores se verán beneficiados por el trabajo remoto el próximo martes 30 de junio, fecha en la que juega la Selección contra Ecuador.

El regreso del trabajo remoto a CDMX

Uno de los ejes centrales del decreto consiste en la adopción de esquemas de trabajo a distancia dentro de la Administración Pública Federal con sede en la capital del país.

El objetivo es disminuir la carga vehicular y evitar una mayor presión sobre sistemas de transporte como el Metro, Metrobús y Cablebús durante los eventos mundialistas.

No obstante, las actividades consideradas esenciales continuarán operando de manera presencial. Entre ellas se encuentran:

Servicios de salud

Protección civil

Seguridad pública

Seguridad nacional

Migración

Aduanas

Operación de infraestructura estratégica

El llamado del Gobierno al sector privado

Además de las medidas aplicables al gobierno, las autoridades hicieron un llamado a empresas y organizaciones de la zona metropolitana para que, en la medida de sus posibilidades, implementen modalidades de home office o jornadas laborales flexibles en áreas administrativas no esenciales, particularmente en las fechas con mayor actividad deportiva en el Estadio Azteca.

El decreto también contempla modificaciones al calendario académico en la Ciudad de México. Con base en las facultades otorgadas por la Ley General de Educación, se prevén suspensiones parciales o totales de clases en distintos planteles de educación básica y media superior vinculados al Sistema Educativo Nacional.

La finalidad es reducir la congestión vehicular durante los horarios de mayor circulación y proteger la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Operativo especial de movilidad y seguridad

Para atender los desafíos logísticos que representa la organización del Mundial, el Gobierno Federal trabajará de forma coordinada con las autoridades de la Ciudad de México en un plan integral que incluye:

Cierres viales estratégicos Control de accesos en zonas clave Operativos especiales de tránsito

Asimismo, se desplegarán elementos de seguridad y personal de vialidad en distintos puntos de la ciudad para facilitar los desplazamientos y mantener el orden durante los encuentros deportivos.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan garantizar una experiencia segura para residentes y visitantes, además de fortalecer la imagen de México como anfitrión de eventos internacionales de gran magnitud.