Durante la conferencia matutina, la empresa DEWA anunció una inversión por más de MXN $10,000 millones en Zapotlán, Hidalgo.

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Hidalgo recibió el anuncio de un nuevo polo de desarrollo en el municipio de Zapotlán, en una inversión que se realizará en cinco fases, que comprometen el desarrollo de infraestructura, energía limpia, servicios complementarios y estará a cargo de la empresa DEWA.

Este parque industrial forma parte de la estrategia Polos de Desarrollo impulsada por la Secretaría de Economía dentro del Plan México, que consiste en ordenar la inversión industrial por regiones y garantizar servicios integrales como vivienda, salud y educación, impulsando la vocación productiva local con estímulos fiscales y trámites simplificados.

Germán Ahumada, CEO de DEWA, durante el anuncio de inversión en la conferencia matutina. Cortesía Presidencia de la República.

En este sentido, durante la conferencia matutina, DEWA destacó que desarrollará un parque industrial con una extensión de 910 hectáreas en la reserva de Zapotlán, Hidalgo, que incluye una inversión de MXN $10 mil millones, mismos que se desarrollarán en cinco fases.

Germán Ahumada, CEO de DEWA, destacó que en el Polo de Desarrollo de la Reserva de Zapotán se desarrollará una plataforma industrial logística en cinco fases diseñada para recibir a empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos.

“El proyecto contempla una inversión superior a MXN $10 mil millones y combinará infraestructura industrial con energía limpia, servicios y equipamiento complementario. En su primera fase se estima la generación de aproximadamente 5 mil 100 empleos”, de los cuáles, al menos 35% serán contratados de forma local.

En su participación, Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, detalló que la primera fase del proyecto incluye una inversión de MXN $1,227 millones para la urbanización y las obras de cabecera, junto con más de MXN $2,000 mil millones para la construcción de las dos primeras naves industriales.

Las obras, abundó la funcionaria, iniciarán en septiembre próximo.

Cementos Cruz Azul también anuncia inversión en Tula

Durante el mismo evento, la Cooperativa Cementos Cruz Azul anunció una inversión por MXN $6,500 millones para ampliar la línea de producción de la planta de Hidalgo.

Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, detalló que durante las obras, que ya están en marcha, se generarán 14,200 empleos directos e indirectos y se calcula una producción anual de cemento de 3 millones de toneladas anuales.

“Dentro de estos proyectos se ha tenido una renovación y reacondicionamiento de la planta cementera, para lo cual se han invertido más de MXN $1,800 millones de pesos, que ha generado mil empleos y con esto se están generando más de 10 mil empleos indirectos”, comentó.

A esto se suma la inversión de MXN $3,700 millones para la nueva línea de cemento, misma que acumula un avance de 85%, y permitió la generación de 200 empleos directos y 3,000 indirectos.

Finalmente, el directivo mencionó que la cooperativa también invierte MXN $1,000 millones en la construcción de un hospital, mismo que contará con quirófanos inteligentes, torre de consultorio de especialidades, salas de terapia intensiva y bancos de sangre.