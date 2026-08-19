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Los programas para el Bienestar del Gobierno de Claudia Sheinbaum buscan ampliar el acceso de distintos sectores de la población a apoyos económicos y oportunidades de desarrollo. A través de estas iniciativas, la administración federal entrega recursos directamente a los beneficiarios, sin intermediarios.

Entre estos programas de entrega de dinero se encuentra una iniciativa dirigida a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral mediante capacitación. El apoyo no se limita a una transferencia económica, ya que también contempla acceso a servicios de salud mientras las personas participantes realizan su proceso de formación.

El Programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva.
El Programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva.Gobierno de México

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Jóvenes Construyendo el Futuro: quiénes reciben más de $9,500 al mes

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan y que residen en México. Quienes sean aceptados como aprendices reciben un apoyo económico mensual de $9,582.47 durante un periodo de hasta 12 meses, equivalente al salario mínimo establecido para 2026.

Además del depósito mensual, las y los beneficiarios reciben seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mientras dura su capacitación. El programa permite incorporarse a empresas, talleres, tiendas, negocios y otras unidades económicas para adquirir experiencia y habilidades laborales. Se da prioridad a jóvenes que viven en zonas con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva, así como a grupos históricamente discriminados.

El Programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva
El Programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictivaGobierno de México

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro se realiza mediante la Plataforma Digital oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los aspirantes pueden generar su cuenta, proporcionar sus datos, cargar documentación y posteriormente postularse a un Centro de Trabajo.

Es un Programa para el Bienestar del Gobierno de México que tiene como objetivo incorporar, de manera GRATUITA, a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan
Es un Programa para el Bienestar del Gobierno de México que tiene como objetivo incorporar, de manera GRATUITA, a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajanGobierno de México

Los pasos para comenzar el proceso son:

  • Ingresa al sitio oficial: entra a jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y selecciona la opción “Aprendiz”.
  • Genera tu folio: selecciona “Generar Folio” y completa el formulario para obtener tu usuario y contraseña.
  • Completa tus datos: proporciona la información solicitada y carga los documentos requeridos por la plataforma.
  • Elige un Centro de Trabajo: busca y selecciona el establecimiento que mejor se adapte a tus intereses, ubicación, área de interés o nivel de estudios.
  • Realiza una entrevista: ponte en contacto con el Centro de Trabajo elegido para acordar una entrevista.
  • Espera la aceptación: el Centro de Trabajo determinará si tu solicitud es aceptada. Si es así, podrás comenzar tu capacitación.

Una vez aceptado, el aprendiz podrá iniciar su proceso de capacitación y recibir directamente el apoyo económico mensual, sin intermediarios, además de la cobertura médica mediante el IMSS durante el periodo correspondiente. El programa tiene una duración de hasta 12 meses.

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