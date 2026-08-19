Una mezcla sencilla con ingredientes que suelen estar en cualquier hogar puede ayudar a mantener alejadas a las hormigas y evitar que vuelvan a ingresar a la vivienda.

Las hormigas pueden aparecer en cualquier casa en busca de comida y agua. Aunque muchas especies son inofensivas, su presencia constante puede convertirse en una molestia, especialmente cuando comienzan a formar caminos dentro de la vivienda.

Para mantenerlas alejadas no siempre es necesario recurrir a insecticidas . Existe un sencillo truco casero que consiste en combinar vinagre blanco y agua para limpiar y rociar las zonas por las que suelen desplazarse.

Una mezcla sencilla con ingredientes que suelen estar en cualquier hogar puede ayudar a mantener alejadas a las hormigas y evitar que vuelvan a ingresar a la vivienda. Gemini

El sencillo truco casero para ahuyentar las hormigas sin veneno

La preparación es muy simple: hay que mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente o, preferentemente, en un atomizador. Luego, la solución puede aplicarse en los lugares donde se hayan observado hormigas.

Es recomendable rociarla especialmente sobre sus caminos habituales y cerca de posibles puntos de entrada. El olor intenso del vinagre puede alterar los rastros de feromonas que estos insectos utilizan para orientarse y seguir determinadas rutas.

La aplicación puede repetirse cuando el olor desaparezca y siempre teniendo en cuenta el tipo de superficie sobre la que se utiliza. La fuente recomienda evitar el vinagre sobre materiales delicados para prevenir posibles daños.

Por qué las hormigas entran a casa

Las hormigas suelen ingresar a las viviendas principalmente en busca de alimento y agua. Cuando encuentran una fuente segura de comida, pueden regresar repetidamente y establecer recorridos definidos dentro del hogar.

Por eso, una de las medidas más importantes es mantener limpias las superficies, especialmente la cocina y la mesa. Retirar migas, restos de comida y otros residuos ayuda a eliminar los estímulos que pueden atraerlas.

La humedad también puede favorecer su presencia. Es aconsejable revisar tuberías, llaves, desagües y otros sectores donde pueda existir una fuga de agua, además de mantener secos los espacios de la cocina, el baño y las zonas cercanas al lavadero.

Qué hacer para evitar que vuelvan las hormigas

Además de utilizar la mezcla de vinagre y agua, es importante localizar el lugar por donde los insectos están ingresando. Seguir sus recorridos puede permitir identificar pequeñas grietas, ventanas, puertas o espacios cercanos a tuberías que funcionan como puntos de entrada.

Una vez encontrado el sitio, conviene limpiarlo y eliminar las condiciones que favorecen la presencia de hormigas. También es recomendable sellar las grietas o espacios por donde puedan volver a ingresar.