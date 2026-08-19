Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. (Foto: Shutterstock).

El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

Por qué se actualiza esta línea de trenes

La línea C-5 es la más frecuentada dentro del servicio de Cercanías Madrid, con aproximadamente 72 millones de pasajeros anualmente, lo que representa el 29% de todos los desplazamientos dentro del sistema.

La demanda experimentó un incremento del 10% entre 2022 y 2024, sin embargo, los trenes actuales, que tienen menos de 150 metros de longitud, junto con andenes inadecuados y un sistema de señalización anticuado (LZB), han convertido los viajes en una experiencia congestionada y poco eficiente.

Frente a esta problemática, el plan de modernización, con un presupuesto de 1350 millones de euros, contempla la incorporación de trenes de alta capacidad fabricados por Stadler en su instalación de Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Conoce los trenes de dos pisos de la Serie 453

Estos nuevos trenes de la Serie 453 miden 191,16 metros de longitud y combinan coches de un piso en los extremos con coches de dos pisos en la parte central.

Su diseño está optimizado para trayectos largos: los pisos superiores cuentan con asientos cómodos, mientras que los inferiores facilitan subidas y bajadas rápidas gracias a accesos amplios.

Cada composición ofrece capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), un aumento significativo respecto a los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales.

Además, incorporan zonas para sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, WiFi, enchufes USB y mayor acolchado en los asientos sin reposabrazos.

Así avanza la producción nacional de trenes

El contrato para estos trenes de dos pisos se licitó por Renfe en 2019 y fue adjudicado a Stadler en 2021. En 2022 se amplió el pedido con 20 unidades adicionales de 200 metros.

Stadler expandió su fábrica en Albuixech para cumplir con la producción nacional, comenzando la fabricación en naves alquiladas mientras se preparaban las nuevas instalaciones. Las primeras pruebas en la red española se realizaron en el verano de 2024 y Renfe destinará 600 millones de euros a la adquisición.

La empresa Stadler informa que diversos países europeos han adquirido trenes de dos pisos para optimizar la calidad del transporte público para sus habitantes: Azerbaiyán, Austria, Suecia y Suiza han implementado esta innovadora solución.