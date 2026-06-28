Antes de planificar un viaje internacional, las autoridades de Estados Unidos recomiendan verificar que el pasaporte esté vigente. La política migratoria exige que este documento se encuentre actualizado, ya que es un requisito indispensable para poder salir o ingresar al país sin problema.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que un pasaporte vencido carece de validez para hacer viajes internacionales . Además, cuando una persona inicia el proceso de renovación, el documento anterior queda automáticamente inhabilitado, por lo que ya no puede utilizarse para abordar vuelos ni para realizar trámites migratorios.

EFE

Como consecuencia, quienes retrasen la renovación o no concluyan el procedimiento a tiempo podrían ver afectados sus planes de viaje hasta recibir un nuevo pasaporte válido.

La importancia de contar con un pasaporte vigente

El pasaporte estadounidense es el principal documento de identificación para cruzar fronteras internacionales. Sin él, los viajeros no pueden completar los controles migratorios ni abordar vuelos con destino al extranjero.

Las autoridades reiteraron que no existen excepciones para utilizar documentos vencidos, incluso cuando la fecha de expiración sea reciente. Por ello, recomiendan revisar con anticipación la vigencia del mismo y realizar la renovación con suficiente tiempo antes de cualquier viaje programado.

¿Cómo renovar el pasaporte?

El Gobierno de Estados Unidos permite realizar la renovación por internet en determinados casos, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, que el pasaporte haya sido emitido con una vigencia de 10 años y que no haya expirado hace más de cinco años.

Asimismo, el solicitante no debe haber realizado cambios en sus datos personales y no debe tener viajes internacionales programados dentro de las seis semanas siguientes , ya que los tiempos de procesamiento pueden variar.

Para renovar el documento es necesario:

Ser mayor de 25 años Presentar la solicitud personalmente Conservar el pasaporte actual en buen estado No haber reportado el documento como perdido o robado

Además, se requiere una fotografía digital reciente, información personal actualizada y un método de pago para cubrir los costos del trámite.

En la actualidad, la tarifa base para la libreta de pasaporte es de USD 130, aunque pueden aplicarse cargos adicionales por servicios especiales o entregas aceleradas.

Errores que pueden retrasar el trámite

Las autoridades identificaron diversos errores que suelen provocar demoras en la renovación del pasaporte e incluso pueden poner en riesgo los planes de viaje de los solicitantes.

Uno de los problemas más frecuentes es utilizar sitios web no oficiales que ofrecen acelerar el procedimiento. Estos servicios no cuentan con autorización gubernamental y pueden derivar en fraudes, costos innecesarios o retrasos en la gestión.

También es común que las solicitudes sean rechazadas debido a errores en la información proporcionada o porque el trámite fue iniciado por una persona distinta al titular, algo que no está permitido.

Entre las fallas más recurrentes se encuentran el ingreso de datos incorrectos o incompletos, la falta de respuesta a solicitudes de información adicional, el uso de páginas que no pertenecen a dominios oficiales terminados en “.gov” y el intento de delegar el procedimiento a terceros.

Las autoridades advierten que, si se solicita documentación complementaria y el interesado no responde dentro del plazo establecido, el expediente puede cerrarse o cancelarse. En esos casos, será necesario iniciar de nuevo el proceso de renovación, lo que podría generar retrasos significativos y afectar cualquier viaje previsto.