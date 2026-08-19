Es oficial | Brasil, Uruguay y Chile niegan el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte

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Para ingresar a Brasil, Uruguay y Chile, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente y cumplir con las condiciones migratorias establecidas por cada país. Por eso, dejar la renovación del documento para último momento puede generar problemas antes de iniciar el viaje.
El control puede producirse incluso antes de la llegada al destino. En el aeropuerto de salida o en un puesto fronterizo, la aerolínea o las autoridades pueden verificar la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, impedir el embarque o rechazar el cruce de frontera.
Controles de pasaporte y requisitos de vigencia
Los servicios migratorios de los tres países sudamericanos mantienen sus políticas respecto al estado y la caducidad de los documentos internacionales de viaje.
- Exigencia general: aquellos viajeros que deban ingresar utilizando pasaporte deben contar con una vigencia mínima (generalmente de 3 a 6 meses desde la fecha de entrada o finalización de la estancia). Presentar un pasaporte vencido, deteriorado o próximo a caducar provocará el rechazo en los puestos de control.
- Sin margen de prórroga: las autoridades aclararon que no se admiten prórrogas temporales ni excepciones para los pasajeros que hayan postergado la renovación de su documento oficial.
Qué piden Brasil, Uruguay y Chile para autorizar el ingreso
En Brasil, la Policía Federal exige que todo pasajero que ingrese con pasaporte cuente con el documento vigente durante la estancia y evalúa la documentación en los puestos fronterizos y aeropuertos.
En el caso de Uruguay y Chile, las autoridades exigen una vigencia mínima de seis meses en el pasaporte a los extranjeros ajenos a la región.
Por su parte, los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur pueden ingresar a las tres naciones utilizando únicamente su documento nacional de identidad.
Brasil
- Pasaporte vigente y en buen estado si es el documento presentado para viajar.
- Debe cubrir la estadía planificada en el país.
- Los ciudadanos del Mercosur y asociados pueden ingresar únicamente con su documento de identidad (DNI o cédula).
Uruguay
- Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez para la mayoría de las nacionalidades fuera del Mercosur.
- Ciudadanos de países miembros y asociados del Mercosur pueden ingresar con su documento nacional de identidad.
- Se exige presentar la documentación correspondiente en perfecto estado y sin enmiendas.
Chile
- Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez para extranjeros provenientes de países ajenos a los acuerdos regionales.
- Ciudadanos del Mercosur y estados asociados pueden ingresar únicamente con su DNI o cédula.
- Todos los ingresantes deben completar la declaración jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al momento del arribo.
¿A quiénes afecta esta regla y cuáles son las excepciones del Mercosur?
Es vital comprender que la medida aplica de acuerdo al origen y la condición del viajero:
- Viajeros extrazona (fuera del Mercosur): para los turistas internacionales provenientes de Europa, Estados Unidos u otros continentes fuera del bloque regional, la presentación de un pasaporte válido y con la vigencia mínima requerida es completamente obligatoria.
- Ciudadanos del Mercosur y países asociados: para personas con nacionalidad de países miembros del bloque (como Argentina, Paraguay, Bolivia, entre otros), se mantiene vigente el acuerdo regional de tránsito. Esto significa que pueden ingresar a Brasil, Uruguay y Chile únicamente presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula vigente y en perfecto estado, sin necesidad de utilizar el pasaporte.