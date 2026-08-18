Brasil, Costa Rica y Guatemala prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Los requisitos migratorios de Brasil, Costa Rica y Guatemala establecen distintas condiciones que pueden impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros . Entre ellas aparece la necesidad de presentar un pasaporte o documento de viaje válido, además de cumplir con otros requisitos que dependen de cada país.

En Brasil, el ingreso puede ser impedido cuando el documento de viaje no es válido, está vencido, presenta alteraciones o indicios de falsificación. También existen restricciones vinculadas con la visa, el motivo del viaje, información falsa y determinadas situaciones judiciales o penales.

En Costa Rica, las autoridades pueden rechazar el ingreso cuando una persona no cumple con los requisitos establecidos por la legislación o tiene algún impedimento migratorio. Entre las condiciones de ingreso figuran un documento de viaje válido , la visa cuando corresponde, solvencia económica y boleto de regreso o continuación del viaje.

Brasil, Costa Rica y Guatemala prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Qué ocurre con el pasaporte en cada país

En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración establece que los extranjeros deben presentar un documento de viaje válido , con el pasaporte en buen estado y sujeto a comprobaciones de autenticidad y vigencia. Cuando corresponde, también deben contar con una visa válida.

El problema puede presentarse cuando el documento ya no cumple con las condiciones exigidas para ingresar al país.

Otros motivos que pueden impedir el ingreso

En Brasil, además de un pasaporte inválido o vencido, pueden existir impedimentos relacionados con:

fraude documental

información falsa

determinadas condenas o procesos penales

restricciones establecidas por autoridades competentes.

Costa Rica contempla el rechazo cuando no se cumplen las condiciones de ingreso, existen impedimentos migratorios o se intenta ingresar por un sitio no habilitado. Guatemala también contempla restricciones relacionadas con seguridad pública, determinados delitos y órdenes de captura internacionales.

En los tres casos, tener un pasaporte válido es una condición importante para el control migratorio.