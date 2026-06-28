La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se prepara para poner en marcha las jornadas de adiestramiento del Servicio Militar Nacional (SMN), dirigidas a los jóvenes de la generación 2007/2008 y a las personas que no realizaron el trámite cuando les correspondía.

El programa fue diseñado para que los participantes puedan cumplir con esta obligación cívica sin afectar sus actividades académicas o laborales, ya que las sesiones se desarrollan únicamente los sábados.

A continuación, los detalles sobre cómo será el proceso y cuáles son las fechas más importantes.

Fechas clave para cumplir con el Servicio Militar Nacional

El esquema de capacitación contempla dos periodos de entrenamiento a lo largo del año.

Primera etapa: se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo

Segunda etapa: tendrá lugar entre el 1 de agosto y el 24 de octubre

Cada ciclo incluye 13 sesiones sabatinas consecutivas que deberán realizarse en las instalaciones militares asignadas por las autoridades en cada municipio o entidad.

La asistencia es obligatoria para quienes deban cumplir con el servicio encuadrado, por lo que acumular faltas podría retrasar el proceso de liberación de la cartilla militar e incluso obligar a repetir parte de la capacitación.

¿Qué actividades se realizan durante el adiestramiento?

Durante las jornadas de preparación, los participantes reciben formación en distintos ámbitos orientados al fortalecimiento de valores cívicos y ciudadanos.

Las actividades incluyen:

Ejercicios de disciplina militar y orden cerrado

Capacitación en valores patrióticos, acondicionamiento físico

Conocimientos básicos relacionados con la organización comunitaria y la protección civil

Todo el programa es supervisado por personal especializado del Ejército Mexicano, cuya función es orientar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la preparación ante situaciones de emergencia.

Las sesiones suelen realizarse durante varias horas y comienzan desde temprano, por lo que se recomienda a los participantes acudir de forma puntal y cumplir con las indicaciones establecidas por las autoridades militares.

Del registro a la liberación de la cartilla

El proceso inicia con el alistamiento, etapa en la que los ciudadanos deben registrarse en las Juntas Municipales de Reclutamiento o, en caso de residir en el extranjero, en los consulados mexicanos.

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta octubre de 2026.

Durante noviembre, se lleva a cabo el tradicional sorteo que determina la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con el Servicio Militar Nacional.

Quienes obtengan bola negra deberán realizar el servicio encuadrado y asistir a las jornadas de adiestramiento. En cambio, quienes obtengan bola blanca quedarán en situación de disponibilidad, por lo que no tendrán que acudir a las sesiones, aunque sí deberán completar el resto de los trámites correspondientes.

La etapa final del proceso está prevista para diciembre de 2026, cuando se entreguen las cartillas liberadas a quienes hayan cumplido con todos los requisitos establecidos.

¿Por qué es importante la cartilla militar?

La cartilla liberada es un documento solicitado para diversos trámites y oportunidades laborales en México, especialmente en áreas relacionadas con:

Administración pública

Seguridad

Algunas instituciones gubernamentales

Además, la Sedena recuerda que las mujeres también pueden participar de manera voluntaria en el Servicio Militar Nacional. Aunque no tienen la obligación legal de hacerlo, quienes decidan incorporarse deberán cumplir con los mismos requisitos y podrán obtener la misma documentación oficial al concluir el proceso.