Oficial | El SAT tiene la facultad de inspeccionar una casa y retener a los dueños para verificar que cumplan con sus obligaciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades de comprobación que le permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Una de estas actuaciones puede desarrollarse mediante una visita domiciliaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales.

El propio SAT establece que, cuando su personal se presenta en un domicilio como parte de una actuación de comprobación, debe explicar claramente el motivo de la visita, informar los derechos del contribuyente y entregar la “Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado”.

Atención: cuándo puede presentarse el SAT en un domicilio

El SAT explica que los contribuyentes tienen derecho a ser informados y asistidos al inicio de cualquier actuación de la autoridad tributaria destinada a comprobar el cumplimiento, contenido y alcance de sus obligaciones fiscales.

Este derecho está previsto en el artículo 2, fracción XII, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Cuando el personal del SAT acude a un domicilio, debe comunicar el motivo de la actuación y explicar los derechos y obligaciones que corresponden durante el procedimiento.

Además, la autoridad debe entregar la “Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado”, documento que reúne información sobre las garantías que tienen las personas durante una actuación de comprobación.

Imagen: personal de una autoridad fiscal durante una visita de comprobación. Imagen de archivo.

Por eso, recibir una visita del SAT no implica automáticamente que exista una sanción. Se trata de una actuación mediante la cual la autoridad busca verificar información relacionada con las obligaciones fiscales del contribuyente.

Qué debe hacer el SAT cuando realiza una visita

El SAT señala que el contribuyente tiene derecho a recibir información y asistencia durante las actuaciones de comprobación. Entre los puntos que deben considerarse se encuentran:

Informar el motivo de la visita. El personal que se presente en el domicilio debe explicar claramente la razón de la actuación. Informar sobre los derechos del contribuyente. La autoridad debe explicar las garantías que corresponden durante el procedimiento. Entregar la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. Este documento permite conocer de manera sencilla cuáles son los derechos y cómo pueden hacerse valer. Respetar los plazos previstos por las leyes fiscales. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece el derecho a que las actuaciones se desarrollen dentro de los plazos establecidos.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿El SAT puede retener a los dueños de una casa?

La información oficial del SAT utilizada para esta nota no establece que una visita domiciliaria permita retener a los propietarios de una vivienda.

Por eso, no debe confundirse una visita de comprobación fiscal con una detención. La autoridad puede desarrollar la actuación que corresponda dentro de sus facultades legales, pero la información oficial sobre este derecho no permite afirmar que los dueños de un domicilio puedan ser retenidos simplemente por recibir una visita fiscal.

La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece, además, que la omisión de informar los derechos al contribuyente puede generar responsabilidad administrativa para el servidor público que incurra en ella, aunque esa omisión no afecta por sí misma la validez de las actuaciones de la autoridad fiscal.

Qué hacer durante una visita del SAT

El contribuyente debe prestar atención a la información que proporcione la autoridad y verificar que se le entregue la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. El SAT recomienda que las personas conozcan sus derechos y planteen sus dudas durante la visita.

Si el contribuyente considera que no recibió la atención o asistencia necesaria para comprender el alcance de sus obligaciones, el propio SAT contempla distintos canales para solicitar orientación o presentar una queja.

Entre ellos se encuentran las oficinas del SAT, el Portal del SAT, MarcaSAT y el servicio de chat en línea. El organismo también informa canales específicos para presentar quejas y denuncias por posibles actos de corrupción, abusos o actos ilícitos cometidos por servidores públicos.

Cuáles son los derechos del contribuyente ante una revisión

El SAT incluye entre los derechos de los contribuyentes la información y asistencia durante las actuaciones de comprobación, además de otras garantías previstas por la legislación fiscal.

Durante una actuación de comprobación, conocer estos derechos permite al contribuyente entender qué está revisando la autoridad y cómo puede ejercer las garantías previstas por la legislación fiscal.

Las visitas domiciliarias y otras actuaciones de comprobación deben desarrollarse conforme a las facultades y requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El SAT mantiene en su portal oficial la información sobre el derecho a ser informado al inicio de las facultades de comprobación y las opciones disponibles para solicitar orientación o presentar una queja.