La psicología confirma que los adultos que piden disculpas por todo no son personas educadas: de niños les obligaron a justificar cada decisión. (Representación creada con IA)

Existe una diferencia entre una disculpa genuina y una disculpa automática. Algunas personas dicen “perdón” incluso cuando no hicieron nada malo, necesitan ayuda o simplemente expresan una opinión. La psicología ha relacionado este comportamiento con factores como la inseguridad, la necesidad de aprobación y el miedo al conflicto o al rechazo.

En determinados casos, este patrón puede estar relacionado con experiencias de la infancia. Algunos especialistas señalan que crecer en entornos donde había críticas constantes, castigos, rechazo o una fuerte necesidad de complacer a los adultos puede favorecer estrategias destinadas a evitar conflictos y buscar aceptación. Sin embargo, no existe una única causa para disculparse en exceso.

Atención: por qué algunas personas se disculpan aunque no hayan hecho nada malo

Pedir disculpas puede ser una forma saludable de asumir responsabilidad cuando realmente se cometió un error. El problema aparece cuando el “perdón” se transforma en una respuesta automática ante situaciones cotidianas.

La psicología describe que algunas personas pueden pedir disculpas para evitar una discusión, reducir la tensión o conseguir aprobación. En esos casos, la disculpa no necesariamente expresa arrepentimiento por una conducta concreta, sino que funciona como una forma de mantener la relación estable.

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Este comportamiento también puede aparecer en personas con baja autoestima o con dificultades para establecer límites. La tendencia a priorizar las necesidades de los demás puede hacer que una persona asuma culpas que en realidad no le corresponden.

Los adultos que se disculpan constantemente por todo

El entorno en el que una persona crece puede influir en la manera en que aprende a manejar los conflictos. Algunos patrones de complacencia pueden desarrollarse cuando un niño aprende que ser aceptado depende de cumplir expectativas o evitar que los demás se enojen.

Con el paso del tiempo, esa estrategia puede mantenerse en las relaciones adultas. La persona puede disculparse antes de expresar una necesidad, aceptar decisiones que no quiere o sentirse responsable por el estado de ánimo de los demás.

Entre los factores que pueden estar relacionados con este comportamiento aparecen:

Miedo al rechazo. Algunas personas buscan evitar cualquier señal de desaprobación y utilizan la disculpa como una forma de reducir esa posibilidad. Necesidad de aprobación. Pedir perdón puede convertirse en una manera de obtener aceptación cuando existe inseguridad sobre el propio criterio. Dificultad para poner límites. Quien prioriza permanentemente las necesidades ajenas puede interpretar que decir “no” o pedir algo supone molestar a los demás. Experiencias familiares difíciles. En algunos casos, las conductas de complacencia se relacionan con relaciones tempranas marcadas por críticas, rechazo, castigos o una necesidad constante de evitar conflictos.

Disculparse de manera automática puede afectar la autoestima

Cuando una persona se disculpa incluso por cuestiones que no dependen de ella, puede terminar reforzando la idea de que ocupa demasiado espacio, molesta o necesita permiso para expresar sus necesidades.

La psicología también relaciona algunos patrones de complacencia con una menor capacidad para defender los propios intereses, dificultades para decir que no y una mayor preocupación por la opinión de los demás.

Eso no significa que pedir disculpas sea negativo. Reconocer un error y reparar un daño son conductas saludables. La diferencia está en si existe una razón concreta para disculparse o si la expresión aparece de manera automática ante situaciones que no requieren una disculpa.

¿Cuándo no es necesario pedir perdón?

Existen situaciones cotidianas en las que una persona puede expresar lo que necesita sin presentar una disculpa. Aprender a distinguirlas puede ayudar a mantener una comunicación más clara y equilibrada.

Al pedir ayuda: necesitar apoyo no significa haber hecho algo incorrecto. Una alternativa puede ser decir simplemente “¿podés ayudarme?”.

Al expresar una opinión: tener un punto de vista distinto no requiere una disculpa, siempre que se comunique con respeto.

Al establecer un límite: decir que no se puede hacer algo o que se necesita tiempo no implica necesariamente haber perjudicado a otra persona.

Al ocupar espacio: hablar, hacer una pregunta o pedir una explicación son acciones normales dentro de una relación o conversación.

Qué hacer para reducir el hábito de disculparse por todo

El primer paso puede ser detectar cuándo aparece la disculpa y qué intención tiene. Antes de decir “perdón”, una persona puede preguntarse si realmente cometió un error, causó un daño o incumplió un compromiso.

En algunos casos, reemplazar la disculpa por una expresión más precisa ayuda a cambiar el patrón. Por ejemplo, en lugar de decir “perdón por molestarte”, se puede utilizar “gracias por escucharme”. Del mismo modo, “perdón por pedirte ayuda” puede convertirse en “¿podés ayudarme con esto?”.

Cuando la necesidad de disculparse es muy frecuente y está acompañada por culpa, ansiedad, miedo al rechazo o dificultad para poner límites, hablar con un profesional de la salud mental puede ayudar a identificar de dónde surge el comportamiento y trabajar sobre él.