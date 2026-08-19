Su precio accesible y facilidad para conseguirlo llevaron a que numerosos conductores lo incorporaran entre los recursos caseros para limpiar el vehículo, especialmente cuando se trata de mantener limpios los vidrios del auto.

El vinagre se convirtió en uno de los recursos caseros más utilizados por los conductores. Su bajo costo y facilidad para conseguirlo hicieron que muchas personas lo incorporaran a la limpieza del vehículo, especialmente para mantener en mejores condiciones el vidrio del auto.

Limpieza y desengrasado del vidrio

El vinagre blanco destilado es el más utilizado para esta tarea, debido a que deja pocos residuos sobre la superficie. Su principal componente, el ácido acético, cuenta con propiedades desengrasantes y puede ayudar a remover distintos tipos de suciedad de los vidrios.

Por esta razón, algunas personas lo emplean para eliminar restos de insectos, excremento de aves, savia de árboles y marcas provocadas por el agua dura, que puede dejar depósitos minerales sobre el cristal. También se le atribuye utilidad para disminuir la condensación en el interior del vehículo durante jornadas frías o húmedas.

Para utilizarlo, una de las recomendaciones más habituales es mezclar partes iguales de vinagre y agua y aplicar la preparación con un paño de microfibra, de modo que se reduzca el riesgo de rayar la superficie. Además, se aconseja evitar el uso excesivo de vinagre puro, ya que la exposición frecuente podría afectar materiales como gomas, plásticos o la pintura.

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La creencia sobre la escarcha y el hielo

El otro uso más difundido es como método casero para retrasar la formación de escarcha o hielo en las mañanas frías. La explicación que circula es que el ácido acético del vinagre reduce el punto de congelación del agua, lo que dificultaría que el hielo se forme o se adhiera al vidrio.

Se trata de un principio químico: mezclar un soluto con agua puede bajar su punto de congelación, algo similar a lo que ocurre con la sal.

Sin embargo, no hay estudios ni datos concretos y verificables que confirmen cuánto se reduce ese punto de congelación al usar vinagre diluido, ni qué tan efectivo resulta frente a heladas intensas.

Por eso, este uso se mantiene más como una creencia popular extendida entre conductores que como una solución con respaldo científico comprobado.

Junto a este truco, suelen mencionarse otros remedios caseros con el mismo nivel de sustento anecdótico, como frotar el vidrio con cebolla cruda o con una papa cortada, aunque tampoco cuentan con evidencia verificable que los respalde.