Oficial | Estados Unidos, China y Rusia prohibirán definitivamente la entrada y el ingreso a todas las personas que posterguen el trámite de renovación del pasaporte. (Representación creada con IA)

Viajar al extranjero con un pasaporte vencido o con una vigencia inferior a la exigida por el país de destino puede impedir el ingreso e incluso el embarque. Antes de organizar un viaje internacional, es importante verificar que el documento cumpla con los requisitos migratorios establecidos por cada nación.

Aunque muchas personas creen que basta con tener un pasaporte vigente, algunos países exigen que el documento conserve varios meses de validez después de la fecha prevista de ingreso o incluso luego del vencimiento de la visa. Por eso, postergar la renovación del pasaporte puede generar inconvenientes.

Estados Unidos: cuándo pueden impedir el ingreso por la vigencia del pasaporte

Para ingresar a Estados Unidos, el pasaporte debe permanecer vigente durante toda la estadía. Sin embargo, el requisito cambia según la nacionalidad del viajero.

Los ciudadanos de los países que integran el llamado “Six-Month Club” pueden ingresar con un pasaporte válido durante el tiempo que dure su viaje. En cambio, quienes no pertenecen a esa lista deben presentar un documento con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha prevista de salida del país.

Además del control migratorio al llegar, las aerolíneas también verifican este requisito durante el check-in. Si el pasaporte no cumple con las condiciones exigidas, el pasajero puede ser rechazado antes de abordar el vuelo.

Para ingresar a Estados Unidos, el pasaporte debe permanecer vigente durante toda la estadía. ChatGPT - creada con IA

China y Rusia también exigen una vigencia mínima del pasaporte

Las autoridades de China exigen que el pasaporte tenga un mínimo de seis meses de vigencia al momento del ingreso. Además, el documento debe contar con suficientes páginas en blanco para los sellos migratorios o la visa cuando corresponda.

En el caso de Rusia, la normativa es diferente. El pasaporte debe conservar una vigencia de al menos seis meses después del vencimiento de la visa, no simplemente desde la fecha de ingreso al país.

Las autoridades rusas también exigen que el pasaporte tenga dos páginas en blanco disponibles. Además, si una persona posee una visa válida en un pasaporte que ya venció, no podrá ingresar utilizando un pasaporte nuevo sin realizar previamente el trámite correspondiente para obtener una nueva visa o transferir la existente.

Qué vigencia del pasaporte exigen Estados Unidos, China y Rusia

Antes de viajar, estos son los requisitos generales que conviene revisar:

Estados Unidos: pasaporte vigente durante toda la estadía o, para determinadas nacionalidades, con seis meses adicionales de vigencia.

China: pasaporte con al menos seis meses de vigencia desde el momento del ingreso y páginas en blanco disponibles.