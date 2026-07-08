De izquierda a derecha: Mauricio Alazraki, Head of Large Corporates, HSBC México; Abdon Nacif, cofundador y director de Nexu; Jorge Arce, CEO de HSBC México; Fernando Gómez, cofundador y director de Nexu y Xavier Patiño.

Nexu, plataforma fintech mexicana de financiamiento automotriz, recibió una nueva línea de crédito otorgada por HSBC por MXN $2,500 millones de pesos que destinará a financiar más de 10,000 unidades para particulares en México.

El financiamiento será utilizado para expandir la colocación de créditos para la adquisición de vehículos a través de Nexu, que trabaja con más de 1,000 concesionarios de las principales marcas automotrices y que desde su fundación ha originado más de 20,000 financiamientos.

Fundada en 2014 por Abdon Nacif y Fernando Gómez, la startup surgió al identificar una oportunidad para mejorar con tecnología y datos el mercado automotriz mexicano. La compañía se enfoca en personas que buscan acceder a crédito automotriz y que han visto reducidas sus opciones por un historial crediticio limitado.

Mediante una plataforma tecnológica impulsada por IA, Nexu permite realizar evaluaciones de riesgo inmediatas a partir del uso integral de datos, mediante un proceso 100% digital, lo que facilita ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

“Hemos creado tecnología que permite autorizaciones en tiempo real y que se integra con las marcas que tenemos convenio, y que representan el 50% del mercado mexicano. Con ello proporcionamos facilidad de crédito y rapidez, que les permiten captar más clientes y colocar más unidades”, compartió Abdon Nacif, cofundador y director de Nexu, en un comunicado.

Fernando Gómez Arriola, cofundador y director de Nexu, presumió que para más de la mitad de sus clientes, la compañía es su primer financiamiento automotriz.

Nexu va por el mercado de los clientes rechazados por las opciones de financiamiento tradicionales, entre ellas HSBC. Además, compite en el mercado con otras startups como Kuna Capital (respaldada por Kavak) y el brazo de crédito de Kavak, que se ha fortalecido este año.

El potencial es tal que, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) durante 2025 se financiaron más de 1.1 millones de vehículos nuevos y seminuevos, lo que representa un crecimiento anual de 6.3%

Nexu ha recibido más de u$s 30 millones en capital, con el respaldo de Altos Venture, Y Combinator, Valor Capital, Fintech Collective, Wollef, Endeavor Catalyst, Square One y Tresalia Capital.

Sobre el financiamiento actual, Mauricio Alazraki, head of large corporates de HSBC México, declaró: “esta línea por $2,500 millones de pesos refleja nuestro enfoque centrado en el cliente y nuestro compromiso con un crecimiento sólido y responsable”.

Este nuevo financiamiento estructurado cuenta con calificaciones de las agencias internacionales Fitch Ratings y Moody’s. La compañía asegura que Nexu es la primera fintech mexicana en obtener estas calificaciones en sus estructuras y es parte del objetivo de la compañía por construir una cartera de financiamiento con estándares globales.