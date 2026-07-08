A casi 29 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Emilio Bertrán Rodríguez, director general de Afore SURA, afirmó que el siguiente paso para fortalecer el sistema pensionario será ampliar la posibilidad de que las Afores inviertan una mayor proporción de sus recursos en activos del extranjero, con el fin de diversificar riesgos conforme siga creciendo el ahorro de los trabajadores.

En entrevista con El Cronista, explicó que el régimen de inversión mexicano es uno de los más modernos de la región; sin embargo, el límite actual de 20% para invertir en el exterior podría resultar insuficiente en los próximos años.

“No es una discusión para sacar dinero de México, sino para diversificar mejor las inversiones. Conforme el sistema siga creciendo, será necesario abrir más ese régimen para evitar distorsiones en el mercado local”, sostuvo.

El siguiente reto del SAR

La propuesta llega cuando el SAR está por cumplir 29 años de operación. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), las Afores administran cerca de MXN$ 9 billones, equivalentes a alrededor de 25% del Producto Interno Bruto (PIB), en beneficio de aproximadamente 70 millones de trabajadores.

La asociación destacó que la reforma de 2020 fortaleció el sistema al elevar gradualmente la aportación obligatoria hasta 15% del salario, reducir las semanas de cotización y mejorar las pensiones garantizadas. Además, señaló que más de 100 mil trabajadores pensionados bajo la Ley 97 ya obtienen tasas de reemplazo promedio superiores a 70%.

Bertrán coincidió en que dicha reforma fue “extraordinaria” , al considerar que corregía uno de los principales problemas del sistema: el bajo nivel de aportaciones.

También destacó la evolución del régimen de inversión y la incorporación de los fondos generacionales, que ajustan la estrategia de inversión conforme la edad del trabajador y que, dijo, incluso han despertado el interés de otros países de la región.

Mantener la mirada de largo plazo

Frente a la volatilidad registrada en los mercados internacionales durante este año, el directivo pidió a los trabajadores mantener una visión de largo plazo y evitar tomar decisiones por movimientos temporales.

Explicó que los fondos generacionales permiten que los trabajadores jóvenes asuman una mayor exposición al riesgo para obtener mejores rendimientos, mientras que quienes se acercan al retiro cuentan con portafolios más conservadores.

“La volatilidad es ruido; la historia demuestra que, en el largo plazo, los rendimientos han sido positivos”, afirmó.

Asesoría desde el inicio

Bertrán señaló que otro de los retos pendientes es que los trabajadores comiencen a planear su retiro desde edades tempranas y no cuando están próximos a pensionarse.

Por ello, indicó que Afore SURA continuará fortaleciendo herramientas como la plataforma Ruta de la Pensión, además de renovar sucursales para mejorar la atención a los usuarios.

Respecto a la reciente resolución de la Suprema Corte sobre el tratamiento fiscal de los recursos pensionarios heredados por los beneficiarios de un trabajador fallecido, consideró positivo que éstos permanezcan exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya que el ahorro para el retiro tiene un propósito previsional y no recaudatorio.

Sobre los Planes Personales de Retiro (PPR), afirmó que son un complemento del ahorro obligatorio administrado por las Afores, aunque recomendó revisar los costos y la solidez de la institución que los ofrece antes de contratarlos.