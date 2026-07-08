Confirmación definitiva | El Gobierno embargará las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de las personas que integren este grupo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México. Cuando un contribuyente mantiene adeudos fiscales o incumple con determinados requerimientos previstos por la ley, la autoridad puede iniciar un procedimiento de cobro que incluye el embargo de bienes o cuentas bancarias, siempre conforme a la legislación vigente.

Estas medidas no se aplican de manera automática a todos los contribuyentes. Antes de llegar a esa instancia, el SAT debe seguir el procedimiento establecido y notificar al contribuyente para que pueda atender su situación fiscal.

¿Qué operaciones revisa el SAT durante una fiscalización?

El SAT puede revisar la información financiera de los contribuyentes cuando detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en las cuentas bancarias.

Entre los aspectos que suelen ser objeto de revisión se encuentran los depósitos en efectivo, las transferencias bancarias y otros movimientos que no coinciden con la actividad económica registrada. Estas situaciones no implican, por sí solas, una irregularidad, pero pueden dar lugar a una solicitud de información para comprobar el origen de los recursos.

También pueden analizarse movimientos inusuales, como depósitos de montos elevados en cuentas que normalmente registran poca actividad.

La SAT tiene la facutlad de embargar cuentas bancarias. (Representación creada con IA) ChatGPT

¿Qué significa que el SAT fiscalice a un contribuyente?

Una fiscalización consiste en la revisión que realiza la autoridad tributaria para verificar que una persona física o moral haya cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales.

Estas revisiones pueden originarse por inconsistencias detectadas por los sistemas del SAT, por información disponible para la autoridad o durante procedimientos de comprobación previstos en la legislación.

Para reducir el riesgo de observaciones, el organismo recomienda presentar correctamente las declaraciones de impuestos y conservar documentación que respalde operaciones como:

Préstamos .

Donaciones .

Compraventa de bienes.

Asimismo, se aconseja evitar prestar cuentas bancarias a terceros para recibir dinero, ya que los movimientos registrados pueden generar responsabilidades para el titular.

Imagen: archivo.

¿En qué casos el SAT puede embargar cuentas bancarias?

El SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) cuando existen créditos fiscales firmes que no fueron pagados dentro de los plazos establecidos.

Entre las situaciones que pueden derivar en este procedimiento se encuentran:

Deudas fiscales definitivas sin cubrir.

Incumplimiento en la presentación de declaraciones obligatorias.

Falta de entrega de información o documentación solicitada por la autoridad fiscal.

En estos casos, la autoridad puede aplicar medidas para garantizar el cobro del adeudo, entre ellas el embargo de bienes o cuentas bancarias, siempre después de seguir el procedimiento legal correspondiente y realizar las notificaciones previstas por la normativa.

¿Qué hacer para evitar sanciones del SAT?

Para mantenerse al corriente con las obligaciones fiscales, el SAT recomienda presentar las declaraciones dentro de los plazos establecidos, conservar la documentación que respalde los ingresos y operaciones relevantes, atender los requerimientos de la autoridad y regularizar cualquier adeudo antes de que inicie un procedimiento de ejecución.