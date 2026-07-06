Millones de personas viajan cada año a Estados Unidos, México y Argentina, tres de los destinos más elegidos por turistas de la región. Las autoridades migratorias de los tres países confirmaron que un pasaporte vencido o próximo a vencer puede impedir el ingreso, según el organismo consultado en cada caso.

Cada país aplica su propio criterio de vigencia mínima, por lo que no alcanza con que el documento esté simplemente “vigente” al momento del viaje. Esto afecta tanto a turistas extranjeros como, en algunos casos, a los propios ciudadanos que deben salir del país con su pasaporte en regla.

¿Qué exige cada país para dejar entrar a un viajero?

Estados Unidos es el más estricto de los tres: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exige que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez posteriores a la estadía prevista en el país.

México, en cambio, no fija un mínimo de meses adicionales: el Instituto Nacional de Migración solo pide que el documento esté vigente durante toda la estadía y hasta la fecha de salida. Sin embargo, muchas aerolíneas aplican por su cuenta la regla de los seis meses antes de permitir el embarque.

Argentina exige pasaporte vigente para el ingreso y egreso de extranjeros que no pertenezcan al Mercosur, además de para los ciudadanos argentinos que deban salir del país con ese documento. Los países del bloque regional pueden seguir ingresando con DNI u otro documento habilitado.

Antes de viajar, conviene tener en cuenta que las autoridades de los tres países suelen revisar:

Pasaporte vigente y sin roturas ni alteraciones

Coincidencia entre los datos declarados y los del documento

Visados o permisos según la nacionalidad del viajero

Boleto de regreso o de continuación de viaje

Las autoridades migratorias de los tres países confirmaron que un pasaporte vencido o próximo a vencer puede impedir el ingreso, según el organismo consultado en cada caso. Vecteezy

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido o por vencer?

Un pasaporte vencido puede derivar en el rechazo directo del ingreso al país de destino, sin importar si el viajero ya cuenta con pasajes o reservas confirmadas. En el caso de Estados Unidos, esto también puede impedir el embarque desde el aeropuerto de origen si la aerolínea verifica la vigencia antes de la salida.