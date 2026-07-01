En México, la renovación del pasaporte constituye un trámite esencial para garantizar el viaje al extranjero sin contratiempos. La normativa vigente establece directrices específicas que deben seguirse para llevar a cabo este proceso con antelación, evitando así retrasos o complicaciones administrativas que puedan perjudicar a los solicitantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación una vez que el pasaporte todavía está vigente. Se aconseja proceder con esta gestión durante los últimos meses antes de su vencimiento. Esta estrategia tiene como objetivo agilizar la atención, facilitar la obtención de citas y disminuir la saturación en períodos de elevada demanda.

Desestimar estas recomendaciones podría ocasionar contratiempos. En efecto, posponer el trámite para el último momento puede dificultar la obtención de citas disponibles con las autoridades, lo que, a su vez, impactaría negativamente en los planes de viaje o compromisos internacionales.

Los mexicanos en Estados Unidos pueden renovar sus pasaportes sin salir del país y no requieren de un Real I.D. para abordar aviones. Fuente: Archivo.

Pasos para renovar tu pasaporte mexicano

Es fundamental mencionar que durante la revisión de documentos, es posible que se requieran requisitos adicionales. Debido a que esto varía según cada caso, se sugiere presentar el acta de nacimiento original el día de la cita.

Para llevar a cabo la renovación del pasaporte mexicanos, es preciso seguir los siguientes pasos:

Agendar una cita a través del sistema correspondiente y acudir personalmente a la Embajada en la fecha asignada.

Presentar el pasaporte que se desea renovar.

En caso de robo, pérdida o destrucción total, deberá levantarse un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero ante la autoridad competente del país en donde se encuentre. También se deberá llenar el formato que le proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin.

En el caso de mujeres casadas cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario entregar también una copia certificada del acta de matrimonio.

Si se trata de personas mexicanas por naturalización, deberán presentar el original de la Carta de Naturalización y comprobar que han permanecido en territorio nacional durante al menos los últimos cinco años, mediante sellos visibles en su pasaporte. De no cumplir con este requisito, no será posible realizar el trámite.

Cubrir el pago en base a las tarifas vigentes. El pago se efectúa mediante transferencia o depósito bancario.

¿Qué se necesita para renovar un pasaporte mexicano vencido?

Para la obtención del pasaporte mexicano, es imperativo presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (como credencial del INE o cédula profesional)

Comprobante de pago de derechos

CURP certificada

Formato de solicitud que proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores

El proceso debe llevarse a cabo de forma presencial y la cita tiene que ser programada previamente a través del sitio web oficial.

¿Qué hacer si tengo el pasaporte caducado?

Si el pasaporte mexicano ha caducado, no se podrá viajar al extranjero, dado que la mayoría de las naciones requieren que el documento tenga al menos seis meses de vigencia. En caso de ser ciudadano nativo, es posible ingresar a México con el documento caducado, sin embargo, no se podrá salir del país utilizando este mismo pasaporte.

Para restablecer su funcionalidad, será necesario llevar a cabo su renovación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado competente. Cabe mencionar que si el pasaporte ha estado vencido por más de 10 años, el procedimiento deberá ser realizado como si se tratara de una solicitud inicial.