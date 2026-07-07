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Existen varios métodos que ayudan a mantener alejadas a plagas al mismo tiempo que crean un muro protector para quienes creen en el poder místico de las hierbas para influir en las energías.
En el caso de la infusión de romero y laurel, cumple con la función práctica de mantener alejado a varios tipos de insectos del lugar donde se rocíe y además, también establece una protección energética y atrae la abundancia.
Para qué sirve rociar agua con romero y laurel en la entrada de casa
Esta práctica difundida por diversas tradiciones populares y es uno de los rituales caseros más usados. En el plano energético, ayudaría a atraer prosperidad, protección y bienestar, además de promover un ambiente más agradable por el aroma de ambas hierbas.
En lo práctico, sus compuestos aromáticos desalienta a algunos insectos de que se acerquen, aunque su efecto puede ser más temporal y limitado.
Cómo rociar agua con romero y laurel en la entrada de casa
Para hacerlo correctamente, es necesario:
- 2 o 3 ramas de romero fresco
- 4 o 6 hojas de laurel
- 1 litro de agua
Antes de implementar el método, se debe infusionar en agua hirviendo. Para ello:
- Hervir el agua
- Agregar las hierbas
- Cocinar a fuego lento entre 15 y 20 minutos
- Retirar del fuego y dejar enfriar por completo
- Colar la infusión y pasarla a un pulverizador
Cuando esté lista, se debe rociar la puerta de entrada, el marco, el umbral o el felpudo. Se puede realizar entre una y dos veces por semana.
Por qué recomiendan rociar agua con romero y laurel en la entrada de casa
Se recomienda principalmente por sus beneficios simbólicos, entre los que se pueden nombrar:
- El romero es asociado a la protección, la purificación y la renovación
- El laurel se vincula con la prosperidad, el éxito y la buena fortuna
- Esta mezcla se usa para rituales de limpieza energéticas en el hogar y también para atraer nuevas oportunidades