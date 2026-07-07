El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a un millonario proyecto para fortalecer la infraestructura de una base naval estratégica en la región Latinoamericana. La iniciativa incluye obras de diseño, construcción y equipamiento.

Estados Unidos aprobó una posible venta militar al Gobierno de Perú para financiar el diseño y la construcción de infraestructura en la Base Naval del Callao, en una operación valuada en aproximadamente USD 1.500 millones.

La decisión fue anunciada por la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA), que notificó oficialmente al Congreso estadounidense sobre la autorización del proyecto, considerado clave para reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa.

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a un millonario proyecto para fortalecer la infraestructura de una base naval estratégica en la región Latinoamericana. La iniciativa incluye obras de diseño, construcción y equipamiento. EFE

Estados Unidos aprobó una inversión de USD 1.500 millones para modernizar una base naval: ¿En qué consiste el proyecto en Callao?

La autorización contempla el diseño y la construcción de nuevas instalaciones dentro de la Base Naval del Callao, el principal complejo marítimo de Perú. El objetivo es modernizar la infraestructura existente y mejorar las capacidades operativas de la marina peruana.

Además de las obras civiles, el proyecto incluye servicios de ingeniería, administración del programa, apoyo técnico y otros elementos logísticos necesarios para ejecutar la iniciativa. Según detalló la DSCA, la operación busca fortalecer la capacidad de Perú para enfrentar amenazas actuales y futuras, al tiempo que mejora la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y de otros países aliados.

La agencia también señaló que esta modernización contribuirá a la seguridad regional y respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.

¿Qué empresas participarán en la modernización de la base naval?

La principal contratista del proyecto será la empresa estadounidense Turner Construction Company, con sede en Nueva York. Hasta el momento, no se informó la participación de otras compañías principales en la ejecución de las obras. La DSCA aclaró que, por ahora, no existen acuerdos de compensación (llamados “offset agreements”) vinculados con esta operación, aunque estos podrían negociarse directamente entre el Gobierno peruano y el contratista.

Asimismo, indicó que la implementación del proyecto no requerirá el despliegue permanente de personal adicional del Gobierno de Estados Unidos en territorio peruano. El organismo agregó que la venta propuesta no modificará el equilibrio militar básico de la región y no afectará la capacidad de defensa de Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos considera estratégica esta inversión en Perú?

De acuerdo con la notificación oficial, el proyecto busca respaldar a un socio estratégico que desempeña un papel importante para la estabilidad política y el desarrollo económico en América Latina.

La modernización de la Base Naval del Callao permitirá a Perú contar con infraestructura más moderna para apoyar sus operaciones marítimas y fortalecer la cooperación en materia de seguridad. La DSCA subrayó que este tipo de iniciativas contribuye a mejorar la preparación de las fuerzas aliadas frente a desafíos comunes y facilita la coordinación en operaciones conjuntas cuando sea necesario.

La aprobación de la venta representa un paso dentro del proceso establecido por la legislación estadounidense y fue notificada formalmente al Congreso para su revisión, conforme a los procedimientos habituales.