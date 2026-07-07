En esta noticia ¿Qué hace única a la nueva especie de luciérnaga descubierta en México?

México vuelve a sorprender a la comunidad científica con el hallazgo de una nueva especie de luciérnaga. La SEDEMA destacó: “La biodiversidad de México sigue sorprendiéndonos”.

El descubrimiento cambia lo conocido sobre estos insectos, pues Aorphallus batresae carece del órgano que permite emitir luz, una característica poco común dentro del grupo.

La Secretaría del Medio Ambiente informó: “Fue descubierta una nueva especie de luciérnaga, Aorphallus batresae, nombrada en honor a María Eugenia Elsa Díaz Batres”. El reconocimiento destaca su trayectoria científica.

La Secretaría del Medio Ambiente lo confirmó. El Cronista | Chat GPT

¿Qué hace única a la nueva especie de luciérnaga descubierta en México?

La nueva especie pertenece al género Aorphallus y fue identificada por investigadores tras revisar ejemplares resguardados en la Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de la UNAM. El hallazgo también representa el primer registro de este género en el estado de Nuevo León.

La especie fue nombrada Aorphallus batresae .

Rinde homenaje a la entomóloga María Eugenia Elsa Díaz Batres.

No posee el órgano bioluminiscente característico de otras luciérnagas.

Es el primer registro del género Aorphallus en Nuevo León.

Los ejemplares ya formaban parte de la Colección Nacional de Insectos de la UNAM

La investigación fue publicada en la revista científica Dugesiana.

El descubrimiento también resalta el valor de las colecciones científicas y la importancia de conservar la biodiversidad mexicana, ya que especies desconocidas pueden permanecer sin identificar durante años.

La especie fue nombrada Aorphallus batresae. Gobierno de México

Un hallazgo que fortalece el conocimiento de la biodiversidad mexicana

La nueva especie demuestra que incluso grupos ampliamente estudiados aún esconden sorpresas, reforzando la importancia de continuar explorando y documentando la riqueza natural de México.

El reconocimiento a María Eugenia Elsa Díaz Batres destaca décadas de trabajo dedicadas al estudio de los lepidópteros y la conservación de importantes colecciones científicas nacionales.

La SEDEMA afirmó que este descubrimiento “amplía el conocimiento sobre la riqueza natural de nuestro país y la importancia de su conservación”, impulsando nuevas investigaciones sobre la fauna mexicana.