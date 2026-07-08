El gobierno de California confirmó un programa de reembolsos de hasta u$s 3.500 para quienes compren un vehículo eléctrico por primera vez, en el marco de una iniciativa estatal para impulsar la adopción de autos de cero emisiones.

La medida forma parte del presupuesto estatal 2026-2027, firmado por el gobernador Gavin Newsom a fines de junio y vigente desde el 1 de julio . La ley SB-168 destinó u$s 135 millones a estos reembolsos, financiados con fondos estatales y aportes de automotrices participantes.

¿Quiénes pueden acceder a los reembolsos de u$s 3.500?

El beneficio otorga un descuento inmediato en el punto de venta: u$s 3.500 para la compra de un vehículo eléctrico nuevo y u$s 1.750 para uno usado . A diferencia de otros programas, el monto se aplica directamente al precio final, sin necesidad de trámites posteriores.

Para calificar, los compradores deben adquirir un vehículo eléctrico por primera vez y cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos para acceder al reembolso

Ser residente de California

No haber comprado un vehículo eléctrico con anterioridad

Autos nuevos: precio de venta menor a u$s 50.000

Autos usados: precio de venta menor a u$s 25.000

Las marcas con sede en California, como Rivian y Lucid Motors, quedan exentas del límite de precio establecido por la normativa.

El beneficio otorga un descuento inmediato en el punto de venta: u$s 3.500 para la compra de un vehículo eléctrico nuevo y u$s 1.750 para uno usado. rafastockbr

¿Cómo impacta esta medida en los compradores?

El reembolso representa entre el 4% y el 7% del valor del vehículo, según el modelo elegido. La medida llega casi un año después de que el gobierno federal diera de baja su propio incentivo para autos eléctricos, que ofrecía hasta u$s 7.500 en créditos fiscales.

El programa todavía no está operativo: la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) finaliza los acuerdos con automotrices y concesionarios adheridos. Se espera que los reembolsos estén disponibles en las próximas semanas, aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento.