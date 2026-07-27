En esta noticia Dos décadas y contando

En 2025, Barilla México vendió 10 productos por segundo, presume la empresa originaria de Italia y que opera en el país mediante un joint venture con Grupo Herdez. La demanda es tal que la compañía inauguró una nueva línea de producción en su planta de San Luis Potosí, con la que fortalece su capacidad industrial para responder a la creciente demanda del mercado mexicano.

IMAR Group valúa el tamaño del mercado de la pasta en México en u$s 1.45 mil millones en 2025, con proyecciones de crecimiento continuo (CAGR de 2.95% hacia 2034).

Según Kantar Worldpanel, el 99% de los hogares mexicanos compra alguna modalidad de pasta, lo que la sitúa como un alimento indispensable en la despensa básica. En México, Grupo La Moderna es el líder de la categoría, con cerca del 40% de participación de mercado, según Euromonitor.

Inauguración de nueva línea de producción de Barilla en San Luis Potosí | Cortesía

Dos décadas y contando

La expansión de la producción también reafirma la alianza estratégica entre Grupo Herdez y Barilla Group, aseguran las empresas.

A lo largo de dos décadas, la colaboración entre Grupo Herdez y Barilla Group ha dado origen a una operación que integra experiencia global y conocimiento del mercado mexicano, consolidando un modelo de crecimiento sostenido basado en la confianza, la inversión y una visión compartida a largo plazo.

“La inauguración de esta nueva línea confirma que esa confianza sigue dando frutos y nos impulsa a continuar invirtiendo en el futuro de Barilla México”, comentó Enrique Hernández Pons, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Herdez y presidente de Barilla México, a través de un comunicado.

La inauguración reunió a integrantes de las familias Hernández Pons y Barilla, entre los que destacan Paolo Barilla, vicepresidente del Grupo Barilla, miembros del Consejo de Administración y colaboradores de México y Parma, Italia, para celebrar un nuevo capítulo de una alianza que, desde 2002, ha combinado la experiencia global de Barilla con el conocimiento del mercado mexicano de Grupo Herdez para impulsar el desarrollo de Barilla México.

Grupo Herdez y Barilla Group reafirman una alianza que ha evolucionado durante más de dos décadas para construir una operación estratégica en México que obedece a la creciente demanda de los consumidores y contribuye al fortalecimiento de la industria alimentaria del país y, en particular, de San Luis Potosí.

En dicho estado, la manufactura representa una actividad clave para el desarrollo económico estatal. Datos del INEGI señalan que, durante el segundo trimestre de 2025, 350,000 personas trabajaban en el sector secundario o industrial, equivalentes al 28.4% de la población ocupada.

En este entorno, la planta de Barilla México ha acompañado un crecimiento sostenido desde su creación, pasando de cerca de 201 colaboradores a un equipo de más de 450 personas.

“Hoy celebramos mucho más que la puesta en marcha de una nueva línea de producción. Celebramos el talento de nuestros colaboradores, la fortaleza de una alianza única y la capacidad de construir juntos una operación cada vez más sólida”, comentó Eleonora Sordon, country manager de Barilla México.